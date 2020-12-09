Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование насилия со стороны милиции в Минске

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси, сообщила в среду Генпрокуратура.

"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция", – говорится в сообщении прокуратуры.

По сообщению прокуратуры, универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления, о которых речь идет в международных договорах, применяется независимо от гражданства пострадавших и подозреваемых, места преступления и того, предусмотрено ли наказание законом той страны, в которой совершено преступление.

К преступлениям, к которым может применяться универсальная юрисдикция, причисляются и пытки – одно из преступлений против человечности.

Завершающий работу на посту Генпрокурора Э. Пашилис, принявший решение начать досудебное расследование, акцентировал, что все люди, невзирая на их гражданство, обладают одинаковыми правами и могут получать помощь других государств, если эти права нарушаются.

"Международная общественность придерживается единого мнения по поводу необходимости и важности универсальной юрисдикции в защите существенных прав человека и остановке тяжких международных преступлений, однако такие дела все же редки и вызывают много правовых вопросов. Поэтому я понимаю, что это расследование будет особо сложным, за ним все будут пристально следить, и действительно никто сегодня не может сказать, чем и когда это завершится", – сказал он.

По словам Э. Пашилиса, в данном случае у прокуратуры было лишь одно правильное решение – "законный способ собрать и должным образом зафиксировать как можно больше доказательств, имеющих вес, которые необходимы для процесса, где и когда бы он не происходил".

Прокуратура утверждает, что для доказательства преступления в ходе досудебного расследования нужно будет получить данные о том, что пытки осуществлялись от имени государства.

Также не исключается, что в ходе расследования будет собрана информация и о других пострадавших лицах.

Хорошин надеется, что его дело побудит и других белорусов обратиться в правоохрану

Начатое в Литве досудебное расследование пыток в Беларуси может побудить и других белорусов обратиться в литовскую прокуратуру, считает Максим Хорошин.

"Это будет хорошее начало. (...) Хочу, чтобы и остальные люди, которые пострадали в Беларуси и находятся в Литве, не боялись заявить таким же образом, как и я. Потому что нельзя молчать", – сказал BNS М. Хорошин.

По его данным, он является пока единственным подавшим заявление правоохранительным органам зарубежного государства в связи с преступлениями против человечности в Беларуси.

Проживающий в данный момент в Литве белорус надеется, что задержавшие его и совершившие над ним насильственные действия белорусские должностные лица будут осуждены.

"Я хочу, чтобы эти люди, в какое-то время, пусть и, оказавшись через пять лет на отдыхе в Египте, были арестованы", – сказал М. Хорошин.

"Я хочу выразить большую благодарность Генеральной прокуратуре Литвы, и другим органам, которые занимаются моим делом, чтобы на территории другого государства защищались моим права", – сказал он.

Гражданин Беларуси М. Хорошин, проживающий в данный момент в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября, по причине насильственных действий, которые были совершены в отношении него 13 октября в белорусской столице Минске.

На пресс-конференции в Вильнюсе в конце ноября М. Хорошин рассказал, что он с женой участвовал в акциях протеста в Беларуси. Однажды к их дому подъехали три автомобиля с 12 людьми в масках, и забрали его. Белорус узнал от правоохраны, что за ним следили.

Он рассказал, что должностные лица, обвинявшие его в участии в митинге оппозиции, били его палками и кулаками, он несколько раз терял сознание.

М. Хорошин сообщил, что его преследуют до сих пор, ему поступают звонки с угрозами.

В заявлении правоохранительным органам отмечается, что мужчина, избивший гражданина Беларуси, похож на начальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси (ГУБОПиК) Николая Карпенкова.

Участвовавший в пресс-конференции представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохрану других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы.

В Литве досудебное расследование контролирует Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры, следственные действия проводят сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы.

В Уголовном Кодексе Литвы предусматривается, что лицо, которое осуществляет государственную политику или действует с разрешения, поддержки или одобрения, или побуждения государства, и каким-либо способом пытает или жестоко обращается с другим человеком, причиняя пострадавшему сильную физическую или психическую боль, либо большие страдания, может быть наказан лишением свободы до пяти лет.

Если подозреваемый скрывается от правосудия, то процесс может проходить заочно.

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