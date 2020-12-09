На фоне ужесточения правил карантина в магазинах сети Maximа вступили новые требования

Со среды в Литве действуют новые более жесткие правила карантина, поэтому в магазинах сети Maxima меняется порядок регулирования потока клиентов и сокращают количество мест на стоянках.

"Мы ответственно и серьезно оцениваем ситуацию в связи с распространением коронавируса в стране, поэтому мы соблюдаем все рекомендации, хотя выполнение некоторых требований было затруднительным из-за недостатка времени", – сказала представитель сети Maxima Эрнеста Дапкене.

В магазинах сети Maximа в течение некоторого времени велось наблюдение за потоками покупателей, за этим следили охранники. С сегодняшнего дня поток будет ограничен количество тележек и корзинок.

"Их будет столько, сколько людей одновременно может находиться в магазине. Покупатели должны брать корзинку или тележку. Этот принцип уже действовал в Шяуляйском самоуправлении, сейчас его будут применять по всей Литве", – сказала Дапкене.

На прошлой неделе магазины сети Iki также информировали, что поток покупателей будет ограничен корзинками и тележками. Представитель сети Вайда Будрене сказала, что все покупатели должны брать корзинки или тележки.

По действующему порядку, в торговых местах площадью до 10 000 кв. м на одного покупателя должны выделять 15 кв. м, а больше 10 000 кв. м - 30 кв. м.

"Напоминаем, что в магазин должен приезжать один член семьи. Просим клиентов проявить терпение и понимание, если охранники попросят не заходить в помещение, пока из него не выйдут другие клиенты", – сказала Дапкене.

Около магазинов количество мест на стоянках уменьшено до 20%.

"Минувшей ночью у всех магазинов Maximа появились специальные заграждения на стоянках. В некоторых местах для этого использованы тележки и поддоны", – заметила Дапкене, указав, что в короткие сроки осуществить решения правительства около 252 магазинов было непросто.

Магазины Maxima уже сообщали, что отказались от краткосрочных акций - в конкретные дни или часы, чтобы люди не собирались в магазинах.

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