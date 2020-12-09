Air Baltic отозвала рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу

Поскольку латвийское правительство решило ограничить поездки в Литву и из нее, латвийская авиакомпания Air Baltic отозвала все рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу.

По словам представителя по связям с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, рейсы отозваны до воскресенья.

"С понедельника они уже были отозваны, но еще ожидалось, что в среду ситуация с ограничениями изменится", – сказал BNS Т. Василяускас.

По его словам, рейсы из Вильнюса в Ригу проходили ежедневно, а из Паланги – три раза в неделю.

В пятницу Латвия сообщила, что в связи с коронавирусом останавливаются коммерческие пассажирские перевозки в Литву и из нее – как авиационные, так и автобусные.

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