Германия планирует снизить налоги работающим удаленно: эксперты считают, что в Литве это делать неразумно

Германия планирует снизить налоги работающим во время пандемии удаленно. Это было бы своеобразной компенсацией для оплаты выросших счетов и побуждением работать из дома. Литовские экономисты говорят, что в Литве этот шаг был бы неразумным и увеличил бы неравенство доходов, разнобой в налогах, представители профсоюзов говорят, что за выросшие счета работником должно компенсировать не государство, а работодатель.

О таком решении правительства Ангелы Меркель сообщил портал Thelocal.de.

Предлагается снизить налоги на 5 евро за каждый рабочий день, но не больше, чем на 600 евро в год.

Кроме того, такими льготами смогут воспользоваться только те работники, в квартире или доме у которых одна комната используется только для работы.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала Delfi, что такое предложение правительства Германии нелогично, ведь все связанные с работой расходы должно брать на себя не правительство, а работодатель.

"Если мы говорим о государстве как об одном из основных работодателей, то тут действуют те же механизмы, что и в случае с частным сектором, но налоговые компенсации - нелогичное решение", – сказала она.

По словам Ругинене, в Литве есть работодатели, которые компенсируют работающим из дома расходы на электроэнергию, но надо понимать, что это совсем новая форма отношений, еще год назад никто об этом и не думал.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что не поддерживает такую идею. Он считает, что работающие на дому жители еще и экономят.

"Я думаю, что это только подлило бы масла в огонь и было бы нецелесообразно, ведь работающие удаленно не только сталкиваются с большими расходами, но и экономят, особенно, если раньше они ездили на работу, они экономят на транспорте, кроме того, работающим дома не нужны маски и другие средства защиты. Еще люди находятся в большей безопасности, меньше контактируют. Не надо идти таким путем и усугублять скотный двор в сфере налогов, который у нас и без того есть", – сказал экономист. i

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