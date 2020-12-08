В этом году на дорогах Литвы появится несколько десятков радаров, узнайте где

Литовская дирекция автомобильных дорог до конца этого года намерена оборудовать по всей Литве десятки радаров моментального действия. Новые радары будут действовать с конца декабря.

Представитель ЛДАД Викторас Лапинас сказал Delfi, что часть водителей, которые часто ездят по разным дорогам Литвы, уже заметила, что устанавливают новые радары.

В первую очередь радары появятся в населенных пунктах, где из-за превышения скорости происходит немало ДТП, а также там, где бывает больше всего уязвимых участников движения: пешеходов, велосипедистов, школьников и т.д.

Лапинас сказал, что новые радары будут еще совершеннее прежних. Они будут не только фиксировать скорость, но и фиксировать другие нарушения ПДД.

Например, есть ли у авто действующий техосмотр, страховка.

Не останутся незамеченными и водители большегрузных машин, радары будут "видеть" уплатили ли водители налог за дороги.

Места, где появятся такие радары, отмечены на подготовленной ЛДАД карте. Например, такие радары появятся в Чеконишкес, Скайдишкес, Рудамине, в Реше они уже действуют.

Как минимум два таких радара появятся в Утене, один – в Аникщяй, два- в Радвилишкисе, два – в Куршенай. По одному появится в Клайпеде, Гаргждай, два – в Кретинге, один – в Шилуте.

Увидеть эти радары можно на, карте.

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