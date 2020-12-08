Шимоните обещает начать дискуссию о национальном соглашении в сфере образования

Правительство Литвы не будет делать революции, но постарается реализовать поставленные им цели.

Прежде всего, планируется начать дискуссии о национальном соглашении в сфере образования, утверждает назначенный премьер Ингрида Шимоните.

Во вторник она представила в Сейме программу своего правительства.

"XVIII-ое правительство, в случае получения полномочий, придет не революции делать, поэтому те дела, которые ранее прогнозировались, проектировались, и, возможно, не были завершены, точно могут найти свое место в программе XVIII-ого правительства", – сказала И. Шимоните.

Она отметила, что в правительственной программе много вещей, о которых нужно договориться сразу, в начале срока полномочий.

"Прежде всего, я упомяну образование. Да, в этой программе мы также говорим о национальном соглашении по образованию. Мы сможем начать дискуссии вскоре после того, как правительство получит полномочия для действий, а не в конце срока полномочий. Тогда, по моему пониманию, больше надежды на прокладку путей и вероятность в итоге увидеть поезд на рельсах, что после следующих парламентских выборов кто-то эти пути не разберет и не проложит в другом месте", – сказала И. Шимоните.

Она сказала, что не намерена спорить с "аграриями" по поводу того, что взято из их программ.

"Я думаю, что те решения, которые являются хорошими, ценными, и по которым есть такая широкая договоренность, вероятно, не пострадают никак по причине того, что будут продолжены, а не будут меняться с каждыми выборами", – сказала назначенный премьер.

Она упомянула, что один из принципов ее будущего правительства – последовательная амбиция.

"У нас целые захоронения нереализованных программ, политических документов, стратегий и им подобных. К сожалению. Иногда кажется, что мы направляем больше эмоций, интеллекта и времени на дискуссию о том, кто лучше напишет программный документ, чем обсуждаем то, как реализовать эти цели", – сказала И. Шимоните.

Среди целей краткосрочного периода назначенный премьер упомянула необходимость менять подход к государственной службе.

"Те люди, которые должны реализовывать – госслужба, госадминистрирование – зачастую бывают и демотивированы, и обесценены, чтобы что-то делать", – сказала И. Шимоните.

По ее словам, государственной службе требуется не только повышение эффективности, но больше и прав, и доверия.

На четверг намечено утверждение правительственной программы в Сейме.

Новое правительство получает полномочия к действую, когда Сейм большинством голосов депутатов, участвующих в заседании, одобряет его программу, а новые министры дают присягу.

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