Профессор Петриконис: через две недели система здравоохранения в Литве может развалиться

Проректор Литовского университета медицинских наук Кястутис Петриконис в передаче "Вопрос дня" на радио Žinių radijas сказал, что уходящее правительство не дает жителям ясно понять, что ситуация с коронавирусом в стране очень плохая, сообщает Žinių radijas.

7 декабря правительство решило продлить карантин до конца года и ужесточить условия. Профессор Петриконис сказал, что новые меры, может и дадут эффект, но главное сейчас - сказать, что ситуация в стране очень плохая.

"Сегодня после введения дополнительных требований, можно надеяться, что они будут результативными. Но вести у нас нет. По сути мы не говорим жителям Литвы, что у нас все плохо. А ситуация настолько угрожающая, что через две недели система здравоохранения может развалиться и перегореть. Больницы уже сейчас заполнены, есть 45 больниц, в которых лечат больных коронавирусом, они вскоре еще больше заполнятся", – сказал он.

Профессор сказал, что больше всего пострадают люди, которые не получат услуг.

"Количество мест можно увеличить, но персонал и вся инфраструктура этого не позволяет сделать качественно. И чтобы результаты были хорошими, тогда мы должны ограничивать объемы предоставления услуг. И больные другими болезнями не получат услуг", – сказал он.

Петриконис подчеркнул, что ситуация в Литве очень плохая.

"Мы все должны сказать, что на сегодняшний день ситуация плохая. Если несколько недель назад мы могли думать, что мер хватит, что сознательность людей достигнет нужного уровня, то сейчас все должны признать, что ситуация плохая", – повторил он.

Он привел в пример Ирландию, которая в два раза больше Литвы, но она прекрасно справилась с коронавирусом, там бывает до 200 случаев в день.

"А у нас уже больше 2000 в день. А сколько еще не установленных, их намного больше. Люди должны это понять", – сказал он.

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