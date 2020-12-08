Предана огласке переписка между Минздравом и торговцами: такого зверства во время первого карантина не было

В администрациях магазинов 8 декабря царит хаос – как до среды осуществить ограничения, связанные с ограничением мест на стоянках. Delfi получил письма торговцев, адресованные Минздраву, в которых были высказаны беспокойства в связи с тем, что водители будут наворачивать круги рядом с парковками, возможны конфликты между людьми. На это им ответили лаконично, что еду можно заказать по интернету.

Торговцы до сих пор не представили ясные объяснения, как они осуществят требования правительства относительно торговой площади на одного покупателя (15 или 30 кв. м в зависимости от размера ТЦ).

Представители сети Maxima уверяют, что в Литве невозможно заказать в аренду столько ограждений, сколько требуется для растяжки СТОП-ленты.

Не знают, как осуществить эти требования и представители сетей Iki и Rimi. Lidl сообщил, что "интенсивно работает над этим".

"Особенно удивляет ограничение мест на парковках до 20%. Люди все равно будут приезжать, не смогут припарковаться, значит, будут где-то рядом оставлять, начнется хаос. Вопрос, кто будет за этим следить, это решение очень сомнительное", – сказал представитель Norfoа Дарюс Рилишкис.

Торговцы неофициально обратились в Минздрав, но их не услышали. Правда, ВРИО главы Минздрава обещал принять поправки в отношении небольших магазинов.

Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене в час ночи начала писать письмо Минздрава, начав его словами: "Можно хотя бы разделить сферы торговли продовольственными и непродовольственными товарами? Такого зверства не было и во время первого карантина. Я не могу спать, мне снова будет сниться министр".

Среди аргументов было сказано, что продовольственные товары - это товары первой необходимости, значит, людям будет сложнее их приобрести. Приезд на автомобиле - один из самых безопасных способов добраться до магазина. Приехав на машине, человек может купить больше продуктов. Если мест на парковке будет меньше, то пока один член семьи будет делать покупки, другой будет ездить вокруг магазина. Потребуется больше времени и средств на осуществление требований.

На все эти аргументы представитель Минздрава Раса Кюдите отвечала достаточно лаконично. Она сказала, что есть возможность покупать продукты по интернету, что люди только первую неделю будут ездить кругами, потом перестанут, что можно использовать для заграждений СТОП-ленту, стоит она недорого.

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