Литовские политики призывают включить в "закон Магнитского" ЕС коррупционные преступления

В связи с принятием Евросоюзом (ЕС) "закона Магнитского", инициировавшие его политики призывают расширить объемы санкций, включив в закон и коррупционные преступления.

"ЕС применяет санкции только к нарушителям прав человека, и этого недостаточно: очень важно, чтобы санкции применялись и к клептократам", - сказал на пресс-конференции в Сейме во вторник политический активист Уильям Браудер.

По словам члена Европарламента (ЕП), либерала Пятраса Ауштрявичюса, поправок к расширению санкций будут добиваться, и он не сомневается, что рано или поздно они будут приняты, потому что пользуются широкой поддержкой среди членов разных фракций ЕП.

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"Вообще ЕС должно быть стыдно, что в своем первом правовом акте он не упомянул эти преступления, которые составляют большую часть (преступлений - ред.) автократических, недемократических режимов - таких, которые обогащаются, воруют и грабят своих людей, и, кстати, инвестируют часть этих денег в ЕС", - сказал политик.

По его словам, ЕС следует пересмотреть этот закон, однако это намечено сделать лишь в 2023-2024 годах.

По словам председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса, предстоит серьезная работа и внутри страны, в чтобы собрать данные о нарушениях прав человека и других нарушениях, которые убедили бы европейских коллег. Этим предстоит заняться новым министрам иностранных дел и внутренних дел.

У. Браудер отметил, что принятые санкции очень важны, потому что люди, причастные к убийству Сергея Магнитского, активно пользуются возможностью держать свое имущество за рубежом. Он также призвал добиваться того, чтобы "законы Магнитского" были приняты в максимально большом числе государств мира.

Политик также поблагодарил Литву, которая направила Европе четкий месседж о том, что ей не следует бояться России.

"Уж если вы не боитесь России, то и ЕС не должен ее бояться", - сказал У. Браудер.

"Европейским законом Магнитского" называется принятый в понедельник ЕС режим правозащитных санкций. Он вступает в силу с 10 декабря.

В отличие от уже введенных ЕС санкций для некоторых стран, новый режим будет носить "тематический", а не "географический" характер - то есть Брюссель сможет наказывать нарушителей прав человека во всем мире, независимо от их гражданства и места жительства.

Новый санкционный режим позволит заморозить имущество лиц и организаций, ответственных за грубые нарушения прав человека, а также запретит выдавать визы ЕС таким физическим лицам.

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