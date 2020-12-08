ЕГУ учредил Чрезвычайный фонд помощи для поддержки белорусских студентов и преподавателей

В ответ на непрекращающиеся репрессии против участников мирных протестов и акций солидарности в Беларуси, Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) в Вильнюсе сообщает о запуске Чрезвычайного фонда для поддержки белорусских студентов и преподавателей, сообщается на сайте университета.

За счёт первого взноса со стороны Шведского института, начальный объём Чрезвычайного фонда ЕГУ составит порядка 100 000 евро. Поддержка со стороны шведских партнёров университета позволит ЕГУ продолжить оказывать помощь тем студентам из Беларуси, которые подвергаются преследованиям по политическим мотивам у себя на родине. Аналогичный Фонд был создан в ЕГУ для поддержки исключённых студентов после Президентских выборов 2010 года.

Студенты, по отношению к которым применялось политическое и иного рода давление, а также были исключены из вузов Беларуси, смогут обратиться в ЕГУ для перевода на одну из выбранных учебных программ и бесплатного обучения по модели либерального образования.

Преподавателям и учёным из вузов и исследовательских учреждений Беларуси, которые сталкиваются с политическим давлением со стороны властей, предлагается в индивидуальном порядке предварительно связаться с Департаментом социальных наук или Департаментом гуманитарных наук и искусств для согласования возможностей по осуществлению совместных исследований на основании научной стажировки под аффилиацией белорусского университета в Вильнюсе.

Ранее, благодаря поддержке Правительства Литвы за счёт средств Министерства иностранных дел, 52 студента из Беларуси уже были приняты на бесплатную форму обучения в ЕГУ в 2020/21 учебном году.

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