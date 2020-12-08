В Утене пьяный мужчина пнул полицейского ногой, в Вильнюсе – разбил стекло служебного автомобиля

В понедельник в Утене пьяный мужчина пнул полицейского ногой, а в Вильнюсе – разбил стекло служебного автомобиля.

Департамент полиции сообщил, что нетрезвый (2,88 промилле) мужчина 1988 г.р., в Утенской больнице, когда его осматривали врачи, пнул ногой полицейского. Полицейский к врачам не обращался.

Подозреваемый был госпитализирован. Собраны материалы для расследования по факту оказания сопротивления стражу порядка.

Около 23.00 ч. в Вильнюсе, на ул. Т.Шевченкос задержанный (1980 г.р.) по подозрению в насилии в семье разбил заднее стекло в служебном автомобиле Skoda Yeti.

Задержанный находится в КПЗ. Он был пьян (2 промилле). Начато расследование по факту порчи чужого имущества.

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