В Литве похолодает, снова пойдет снег

Во вторник вероятность осадков будет невелика. По-прежнему ожидается порывистый юго-западный ветер. Температура ночью составит 3–8 градусов мороза, холоднее всего будет на востоке.

Днем появится солнце, однако по-прежнему будет холодно: на востоке 2–4, в Центральной части и в Жемайтии 0–2 градуса мороза, теплее всего у моря - 1 градус тепла.

Ситуация почти не изменится и в среду - осадков не ожидается, сильный ветер. Ночью будет 3–8, на Куршской косе 1 градус мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Перемены начнутся с четверга. Ночью местами, днем во многих районах пойдет снег, местами снег с дождем. Ожидается гололед. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря.

В пятницу потеплеет, ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет 0–4 градуса выше нуля. Ожидаются смешанные осадки: в начале ночи снег, позже мокрый снег, дождь, реже снег. Ожидается гололед.

В выходные дни особых перемен не будет, ожидаются смешанные осадки. Немного суше будет в субботу днем. Температура воздуха будет как в пятницу.

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