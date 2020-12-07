Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное расследование преступлений режима авторитарного президента Беларуси против граждан своей страны, а виновные должны быть наказаны.

К ситуации в Беларуси он привлек внимание на проходящем в понедельник в Брюсселе заседании Совет Евросоюза (ЕС) по иностранным делам.

"Режим усиливает репрессии против своих граждан, не реагирует на предупреждения международного сообщества", - сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.

"ЕС следует всесторонне поддерживать международное расследование преступлений режима А. Лукашенко против белорусов, учредить центр сбора доказательства и группу экспертов по международному праву. Виновные однажды должны быть наказаны", - сказал он.

По словам Л. Линкявичюса, в Беларуси имеют место широкомасштабные уголовные преследования: возбуждено более 1 тыс. уголовных дел, а число задержанных участников мирных протестов и политзаключенных "выросло до невиданных высот".

Глава литовской дипломатии также выразил поддержку резолюции Европарламента от 26 ноября, призывающей ЕС предпринять конкретные действия по расследованию преступлений режима А. Лукашенко.

ЕС сейчас рассматривает третий пакет санкций в отношении белорусского режима.

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