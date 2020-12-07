5 теорий заговора на тему COVID-19, в которые мир до сих пор верит, и игра, которая поможет выработать устойчивость ко лжи

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 мир сталкивается и с тотальной «пандемией дезинформации». Заговорщики, используя постигший нас всех кризис, создают самые невероятные истории, которые, подобно вирусу, только уже в интернет-пространстве, распространяются с бешеной скоростью, заражая все больше и больше доверчивых людей. Тем не менее, появляются довольно изобретательные меры, способствующие борьбе с ложью, и одной из них стала игра Bad News.

Мы приводим 5 наиболее популярных теорий заговора, в которые, к сожалению, до сих пор верит немало людей, хотя все это – одно большое вранье.

Связь 5G распространяет вирус

Теории заговора по поводу связи 5G начали распространяться гораздо раньше, чем мир поразил коронавирусный кризис. Объявлялось, что эта связь повреждает мозг, и с ее помощью можно манипулировать мышлением людей; звучали другие невообразимые теории. Именно поэтому с началом пандемии COVID-19 для заговорщиков не составило труда продолжить распространять дезинформацию об этой связи – якобы она, как и вирус, «родом» из Китая, и стала широко использоваться именно на фоне пандемии.

Тем не менее, эту конспирационную теорию не так уж сложно опровергнуть: вирусы биологически не способны распространяться в электромагнитном спектре. Последний образуется волнами/фотонами, а вирусы представляют собой биологические частицы, состоящие из белков и нуклеокислот. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также подчеркивает, что вирусы не могут распространяться в сетях мобильной связи, а случаи COVID-19 фиксируются во всем мире, даже в тех странах, которые не используют связь 5G.

Увы, эти очевидные факты не останавливают разных именующих себя активистами, а также поверивших им людей от распространения ложной информации. Невероятно, но следствием этого стали поджоги вышек сотовой связи 5G в Соединенном Королевстве.

Вирус был создан в китайской лаборатории

Поскольку «родиной» COVID-19 стал Китай, а в изначальном эпицентре эпидемии, в китайском городе Ухань, находится институт вирусологии, где ученые долгое время исследовали коронавирусы летучих мышей, это совпадение сослужило заговорщикам прекрасную службу. Они утверждают, что из-за халатности ученых вирус «вырвался» из лаборатории и распространился в Китае, а затем и по всему миру.

Эта теория сначала родилась в коротком часовом документальном фильме, выпущенном Epoch Times, англоязычным источником новостей, обосновавшимся в Соединенных Штатах и поддерживающим отношения с религиозным культом Falun Gong, долгое время подвергавшимся преследованиям со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). The Epoch Times требовал, чтобы COVID называли «вирусом CCP» (рус. Китайской коммунистической партии). Эта теория приобрела неслыханную популярность, о ней писали даже такие медиа-гиганты как Washington Post или Times.

В какой-то момент в эту теорию заговора почти поверили и сами сотрудники института вирусологии. Например, одна из исследователей этого института, знаменитый вирусолог, долгие годы изучавшая в пещерах образцы помета летучих мышей, эксперт по предыдущей вспышке SARS, Ши Чженли, была сильно озабочена данной теорией. Она несколько дней лихорадочно проверяла записи лаборатории, чтобы убедиться в том, что такая человеческая ошибка все же не была допущена. Она признала, что смогла вздохнуть спокойно только после того, как генетический ряд показал несовпадение нового коронавируса ни с одним из тех вирусов, которые были отобраны и изучены в Уханьском институте вирусологии.

Коронавирус был создан в качестве биологического оружия

Еще более пикантный вариант описанной выше теории заговора – COVID-19 не только «вырвался» из лаборатории, но к тому же был создан китайскими учеными как биологическое оружие для борьбы с западом.

Теория о том, что китайцы сами создали вирус, стала особенно модной среди правых политиков США. Такую популярность эта конспирационная теория завоевала благодаря сенатору США Томасу Коттону и изданию Washington Egzaminer (крайне консервативное средство массовой информации), которые напропалую объясняли, что Уханьский институт вирусологии связан с тайной программой биологического оружия, разрабатываемой Пекином.

Сегодня, когда ученые, установив генетические ряды, с уверенностью доказали, что SARS-CoV-2 является вирусом летучих мышей и имеет абсолютно естественное происхождение, эту теорию можно смело опровергнуть. С тех пор Washington Egzaminer добавил поправку в заголовок своей оригинальной статьи, признав, что эта история, скорее всего, является вымышленной.

Показатели смертности от COVID-19 искажаются

Еще одной теорией заговора, которая невероятно популярна и в Литве – показатели заражаемости и смертности от COVID-19 фиктивно завышаются, поэтому нет никакого основания для соблюдения правил карантина или других мер социального дистанциирования. Медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, по словам распространителей дезинформации, являются всего лишь мерами контроля, а чтобы они могли быть реализованы, люди специально запугиваются не соответствующими действительности цифрами.

Хотя об этом говорит не один осознанно или неосознанно уверовавший в эту теорию человек, инициатором этого мифа считается доктор Энни Букачек, выступление которой, содержащее «предупреждение» о манипулировании свидетельствами о смерти от COVID-19, в YouTube было просмотрено более четверти миллиона раз.

Исследование, проведенное журналистами ежедневного издания Rolling Stone, показало, что эта женщина на самом деле является активисткой борьбы крайних правых с вакцинацией и абортами, а ее утверждения о том, что смертность от COVID-19 фальсифицируется, на самом деле не имеет под собой никакого основания. Поскольку многие страны мира испытывают нехватку средств и человеческих ресурсов для проведения исследований, как раз более вероятно, что нынешние показатели зараженных коронавирусом и погибших от него гораздо выше, нежели объявлено.

COVID-19 на самом деле не существует

И, наконец, вишенка на торте. Все смерти, переполненные больницы, рассказы людей о том, что они чувствовали, заболев коронавирусом, по словам профессиональных теоретиков-заговорщиков, – сплошная ложь, потому что, видите ли, COVID-19 вообще не существует, это всего лишь план глобалистически настроенной элиты по лишению всех людей свободы и отвлечению наших мыслей от их грязных делишек.

Распространители дезинформации объясняют, что новый вирус ничем не страшнее гриппа. Тем не менее, уже научно доказано, что коронавирус наполовину более заразен, нежели грипп – человек, заразившись коронавирусом, может передать инфекцию 2–2,5 людям, тогда как зараженный гриппом – всего лишь 1,3.

Более того, инкубационный период коронавируса может продлиться до двух недель, а гриппа – только до трех дней. Помимо высокой степени заражаемости, коронавирус может представлять крайне серьезную опасность для систем здравоохранения, поскольку примерно в 19 проц. случаев требует госпитализации, при том, что в случае с гриппом в больничном уходе нуждаются всего 2 проц. всех заболевших. Поэтому, как бы кто-то не пытался доказать, что вируса не существует, факты говорят совершенно об ином.

Игра, развивающая устойчивость к фейку

Для борьбы с дезинформацией и была создана специальная игра Bad News. В Литве ее представляет инициатива Debunk EU, объединяющая представителей средств массовой информации, общественности и государства в борьбе против пропаганды и фейковых новостей. Потребность в ней возникла совершенное естественно, вследствие роста внимания общества к фальшивым новостям.

Игра Bad News является одним из альтернативных способов достучаться до части людей, менее склонных интересоваться влиянием дезинформации. В целом универсальный формат игры признается одним из наиболее эффективных способов усвоения информации.

В этой игре акцентируются 6 техник дезинформации, которые широко применяются в реальности, только здесь они упрощены до игрового уровня. Это лицедейство (impersonification), игра на эмоциях (emotion), поляризация (polarisation), теория заговора (conspiracy theory), дискредитация (discreditation) и троллинг (trolling). Игрок вынужден вжиться в роль дезинформатора на платформе твиттера, а нарротор в игре шаг за шагом учит его обманывать людей. Сначала деликатно, но потом все больше и больше поднимая планку и отдаляясь от реальности.

Остается только попробовать себя в игре: http://getbadnews.delfi.lt/. Свою устойчивость к фейку в игре Bad News уже сегодня могут проверить жители Литвы, Латвии и Эстонии

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!