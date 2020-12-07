Еврокомиссар от Литвы: страны ЕС получат вакцину через 3-4 недели

Делегированный Литвой еврокомиссар Виргилиюс Синкявичюс сказал, что первые вакцины от коронавируса государства-члены смогут получить через 3-4 недели.

Он отметил, что все страны, участвующие в общей закупке ЕС получат вакцины одновременно, в данный момент важно обеспечить логистику внутри страны, надлежащую подготовку к вакцинации.

Эти вопросы В. Синкявичюс в понедельник обсудил в Вильнюсе с назначенным премьером Ингридой Шимоните.

"Мы говорили о временном отрезке в три-четыре недели, когда вакцина реально могла бы достигнуть стран-членов. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, соблюдение температурного режима, условий для доступности вакцины не только в городах, но и в районных центрах", – сказал BNS в понедельник В. Синкявичюс после встречи с И. Шимоните.

"Первые группы, которые будут вакцинироваться, это наши медики, люди в домах опеки, люди из групп риска. Важно, чтобы медики знали, как работать с вакциной", – сказал он.

Созданные фармкомпаниями вакцины от коронавируса сейчас проверяет Европейское фармацевтическое агентство.

Ранее оно сообщало, что самое позднее до 29 декабря проведет специальное заседание и решит, выдавать ли условное разрешение на торговлю вакцинами, создаваемыми BioNTech и Pfizer.

В. Синкявичюс акцентировал, что все страны получат вакцины одновременно, это вопрос логистики, который координирует Еврокомиссия.

"Через три-четыре недели, как мы полагаем, Европейском фармагентство должно утвердить, согласуется логистики, все страны получат одновременно", – подчеркнул он.

"Скорее всего, самолеты будут вылетать из Бельгии, и ЕК постарается максимально согласовать, чтобы не было так, что какая-та страна, обладающая большим количеством самолетов, их присылает и получает первой. Логистика будет согласовываться и странам-членам максимально помогут на техническом уровне", – сказал В. Синкявичюс.

Комиссар сказал, что обсуждал с назначенным премьером важность коммуникации с тем, чтобы развеять необоснованные мифы о вакцине.

В. Синкявичюс также сказал, что обсуждал с И. Шимоните Фонд восстановления экономики Европы и социальную политику.

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