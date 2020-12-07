Новое ограничение: на стоянках у ТЦ может быть занято всего 20% мест

На заседании правительства Литвы были введены более жесткие ограничения для бизнеса: частные компании должны работать удаленно, если можно обойтись без физического присутствия работников. В небольших магазинах на одного покупателя должны предоставлять 15 кв. м, а в больших - 30 кв. м. Автомобили можно ставить только на каждое 5-е место.

"С учетом того, что ситуация в связи с коронавирусом в Литве не улучшается, по-прежнему растет количество новых случаев заболевания, напрашивается вывод, что действующих ограничений недостаточно, меры надо ужесточать", – сказал в понедельник на заседании правительства ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига.

Были объявлены ограничения для бизнеса: удаленная работа, увеличение площади на одного покупателя или получателя услуги.

В магазинах, торговых центрах, на рынках и в других местах торговли будут требовать обеспечить на каждого посетителя не 10, а 15 кв. м (если общая площадь 10 000 кв. м или меньше) или 30 кв. м (если общая площадь больше 10 000 кв. м).

Рядом с магазинами, ТЦ и рынками может быть занято не больше 20%

мест для стоянки, не считая транспорта работников и мест для инвалидов.

Предпринимателям готовят и несколько новых рекомендаций – во всех магазинах, торговых центрах, на рынка и в других местах торговли и предоставления услуг предлагают увеличить количество работающих касс, чтобы у каждой было не больше 5 покупателей. Кроме того, рекомендуется, чтобы за покупками ходил только один из членов каждой семьи.

Рекомендуется также не использовать рекламу, акции, дегустации, чтобы не привлекать в магазины покупателей.

Был принят запрет на аренду помещений (как физическими, так и юридическими лицами) для проведения частных мероприятий и праздников, а также других мероприятий.

Ограничивать работу салонов красоты не планируют, сказал ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига, заметив, что эта деятельность безопаснее чем спортивные тренировки.

Карантин в Литве продлен до конца года - до 24 ч. 31 декабря.

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