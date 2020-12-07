В Вильнюсе появится Рождественский лес: жителей просят хранить елки до весны

Вильнюсцев, которые наряжаю на Рождество елки в цветочных горшках, просят хранить их до весны и потом посадить их в Рождественском лесу. Вильнюсский муниципалитет намерен проводить эту акцию ежегодно, чтобы сохранить хотя бы часть деревьев, которые используют на праздники.

Рождественский лес планируют создать рядом с Веркяйским дворцом, в Веркяйском региональном парке.

"Это может стать семейной традицией и воспитательным средством для детей, а вместе с тем - подарком городу – каждый год вильнюсцы покупают тысячи елок в горшках, жизнь которых после Нового года прекращается. Задача непростая, но результат – Рождественский лес – окупит все усилия, поэтому призываю жителей хранить елки до весны на балконе или на улице, а весной мы поможем вам их посадить", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, даже если приживется лишь одна из 5 посаженных елок, это будет большим достижением и началом формирования новой традиции.

Муниципалитет советует жителям, как сохранить елку или кедр до весны. Наряженную елку надо поливать, пока она стоит дома. Потом, когда с нее снимут украшения, ее надо вынести на балкон. Поливать, только если на улице температура выше 0 – один раз в месяц. Если на улице морозы, поливать не надо.

Планируется, что посадить елки можно будет с марта, но все будет зависеть от погодных условий. Точную дату муниципалитет объявит позже. Посадить елки помогут работники парка.

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