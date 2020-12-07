Переболевший коронавирусом мужчина: кашель был таким сильным, что врачи ввели меня в искусственную кому

Заядлый спортсмен, фотограф-любитель 38-летний Марюс был в числе тех, кто скептически относился к коронавирусу и угрозе COVID-19. Он живет в Англии и работает инженером. Коронавирусом в тяжелой форме он заболел в конце октября: держалась температура, кашель с кровью, затем искусственная кома, после которой надо было заново учиться ходить. После такого опыта Марюс ценит в жизни любую мелочь, а врачи прогнозируют, что на восстановление ему потребуется полгода, если не больше.

Марюс сказал, что тест на COVID-19 он делал вместе с женой, оба они получили положительный ответ. У жены была небольшая температура и немного побаливала голова, у него температура поднималась до 38-39 градусов.

"Первые дни вроде бы все было неплохо, но лекарства сбивали температуру лишь на несколько часов. Потом начался кашель", – рассказал Марюс.

Он не верил, что коронавирус тяжелая болезнь, думал, что это просто более тяжелая форма гриппа. Но потом кашель становился все сильнее, по ночам мужчина спал всего по 15-20 минут, заснуть не давал кашель.

На пятый день он начал кашлять кровью. Испуганная жена вызвала скорую.

В больнице, чтобы облегчить дыхание, Марюсу делали кислородные маски, но это не помогало. После одного сильного приступа его ввели в искусственную кому и вывели из нее через 8 суток.

Korona virusu sirgęs Marius Foto: Asmeninis albumas

"Три дня у меня были галлюцинации. (...) Рядом со мной все время находился врач и все записывал. Он знал, что происходит, поэтому подходил, старался меня успокоить", – вспоминает Марюс.

Через 4 дня после того как он вышел из комы, его перевели в палату для реабилитации, поскольку после комы он не мог ходить самостоятельно. За 12 дней в реанимации он потерял 20 кг. Ему пришлось заново учиться ходить.

Через несколько недель Марюс стал просить, чтобы его выписали из больницы. Еще три месяца его ждет интенсивный присмотр врачей, каждую неделю он должен сдавать кровь на анализы.

Марюс спрашивал у врачей, почему он так тяжело болел коронавирусом. До этого мужчина был абсолютно здоров, у него не было никаких хронических заболеваний. Он много занимается спортом, у него нет избыточного веса.

"Врачи не могут объяснить этого, поскольку COVID-19 новая болезнь. Они не знают, почему мой организм отреагировал именно так, а моя жена перенесла болезнь легко. Но мне сказали, что именно мышечная масса позволила мне выздороветь, помогла бороться с вирусом изнутри", – сказал Марюс.

"Врачи прогнозируют, что если осложнений не будет и все будет в порядке, то я восстановлюсь в течение 6 месяцев. Если организм будет слабее, то потребуется больше времени", – сказал он.

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