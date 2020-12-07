Авулис о влиянии пандемии на строительный сектор: пока больших перемен нет

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис, говоря о влиянии пандемии на что пока больших перемен нет, хотя кое-какие проблемы уже заметны.

"В секторе строительства, недвижимости (имеется в виду бизнес) пока больших перемен нет. Если взглянуть на статистику, то в октябре этого года было продано больше объектов, чем в другие месяцы 2020 г. Показатели за ноябрь тоже достаточно хорошие. Люди не так напуганы, как это было весной, это был очень важный фактор, ведь когда люди скованы страхом, они ничего не делают, а от этого страдает экономика", – сказал Žinių radijаs Авулис.

Он прибавил, что в строительном секторе есть определенные проблемы, но акцентировал, что правительство обещает инвестиции, поэтому трудности будут временными.

"Есть определенные трудности: нехватка рабочей силы, остановлены некоторые проекты, но мы знаем, что в следующем году правительство обещаем много инвестиций, если будут трудности, они будут временными, непродолжительными, они не будут иметь катастрофических последствий для бизнеса", - сказал предприниматель.

Авулис сказал, что уходящее правительство Саулюса Сквернялиса не хочет принимать радикальные решения в связи с коронавирусом.

"Много говорили о том, что вирус не очень опасен для молодых людей, что он опасен только для тех, у кого есть хронические болезни, что об намного опаснее для пожилых людей, все это привело к тому, что люди стали относится ко всему сквозь пальцы. Сейчас мы живем в период смены правительства. Уходящее правительство, вероятно, не хочет принимать радикальные решения. Новое правительство могли бы сформировать немного быстрее. В этих условиях сформированное в более короткие сроки правительство могло и принимать эти нелегкие решения", – сказал Авулис.

Он упрекнул президентскую службу в том, что она медленно утверждает кандидатов в правительство.

"Странно видеть, как президентская служба дотошно исследует кандидатов в министры но при этом не замечает, что топчется на одном месте, все решает в последний момент, в последний день. Это странно. Если мы выдвигаем высокие требования к другим, надо быть требовательнее и к себе", – сказал Авулис.

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