Р. Пускепанису было всего 30 лет. О потере друга в социальной сети сообщил Викторас Станисловайтис.

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