Сквернялис и Верига на встрече со специалистами здравоохранения не присутствовали, хоть и были приглашены

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Уходящий премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига были приглашены на встречу с Советом экспертов здравоохранения в президентском дворце в воскресенье, но на ней не присутствовали.

"Мы планировали организовать этот экспертный совет в следующий вторник, но в связи с ухудшением ситуации собрались сегодня, в воскресенье. В пятницу мы пригласили к участию назначенную премьер-министром Ингриду Шимоните, нового министра здравоохранения, временного премьер-министра и временного министра здравоохранения", - заявил журналистам в воскресенье главный советник президента Симонас Крепшта. Статьи по теме: Президент Литвы требует немедленно ужесточить карантин: новые ограничения коснутся многих Причины отсутствия С. Сквернялиса и А. Вериги не комментировались. На встрече удаленно присутствовали назначенная премьер-министром И. Шимоните, кандидат в министры здравоохранения Арунас Дулькис, заместитель министра здравоохранения Кристина Гаруолене и советник по здравоохранению уходящего премьер-министра С. Сквернелиса Йонас Кайрис. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: