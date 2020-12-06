Суд конфисковал два земельных участка в Тракайском районе у матери скандального бизнесмена

В уголовном деле матери скандального бизнесмена Сергея Рахинштейна, Людмилы Матиаж, которая несколько лет скиталась по разным судебным инстанциям, наконец-то поставлена точка - Вильнюсский окружной суд установил, что пенсионерка приобрела два земельных участка в Тракайском районе на незаконно полученные доходы.

После пояснения Верховного суда Литвы, коллегия из трех судей повторно рассмотрела уголовное дело и пришла к выводу, что Л. Матиаж "владеет имуществом на сумму более 500 прожиточных минимумов (ПМ), зная, что это имущество не могло быть приобретено посредством законных доходов", поэтому не только осудил женщину за незаконное обогащение, но и конфисковал два принадлежащих ей земельных участка.

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Постановление суда, вступившее в силу после его объявления, гласит, что Л. Матиаж должна будет выплатить в государственный бюджет штраф в размере 300 ПМ (11 298 евро), а официально находящиеся в ее собственности земельные участки в Тракайском районе будут переданы государству.

Л. Матиаж приобрела эти участки еще в 2011 году - ей принадлежал лесной участок площадью 16,76 га, купленный за более чем 20 тысяч 273 евро, а также сельскохозяйственный участок площадью 1,8747 га, который она купил за 5 783 евро.

Мать бизнесмена С. Рахинштейна утверждала, что заплатила наличными за эти участки, но прокуратура установила, что средства, которыми она владела, не могли быть законным доходом, потому что она сама не имела достаточного дохода из законных источников.

„Л. Матиаж в период с 26 апреля по 15 июня 2011 г приобрела и владеет 692,10 ПМ (26 058,14 евро), т.е. имущество стоимостью более 500 ПМ, зная, что это оно не могло быть приобретено на законно полученные доходы", - заявил Вильнюсский окружной суд.

Коллегия судей поддержала позицию прокурора Генеральной прокуратуры Сигуте Малинаускене, которая назначила штраф в размере 300 ПМ: "Глядя на то, что обвиняемая - пожилого возраста, нет обстоятельств смягчающих или отягощающих обвинение, а также на то, что досудебное расследование продолжалось достаточно долго (началось 5 апреля 2013 года), апелляционный суд соглашается с тем, что размер штрафа, предложенный прокурором, должен быть близким к нижнему пределу санкции".

По мнению суда, при обвинении лица в незаконном обогащении предметом данного преступления признается часть имущества, которое не могло быть приобретено законным путем, поэтому два земельных участка, указанные в обвинении, конфискуются в качестве запрещенной уголовным законодательством деятельности.

Женщина заявила в суде, что она унаследовала сбережения и драгоценности умершей матери, а также заявила, что заработала на аренде гидроциклов. По мнению районного суда, эти утверждения не были опровергнуты, поэтому нет оснований не верить, что Л. Матиаж накопила значительную сумму сбережений и имущества.

Ранее женщине предъявили более серьезные обвинения - ее обвинили в незаконном владении имуществом на сумму более 176 тысяч 378 евро. Однако после оглашенного в марте 2017 года пояснения Конституционного суда, сумма незаконного обогащения по делу Л. Матиаж уменьшилась в шесть раз - до более чем 26 тысяч евро.

Ответственность за незаконное обогащение вступила в силу в декабре 2010 года.

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие досудебное расследование, подозревают, что она получила часть средств на покупку недвижимости от сына. С. Рахинштейн был осужден за то, что создал сеть фиктивных компаний от имени забастовщиков и бездомных, с помощью которых он смог легализовать и незаконно присвоить почти 3 миллиона евро и более 400 тысяч евро налога на добавленную стоимость в 2000-2004 годах.

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