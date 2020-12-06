На реконструированном перекрестке в Клайпеде автобус сломал светофор и дорожные знаки

В воскресенье утром в Клайпеде, на реконструированном перекрестке, на улице Кауно, водитель автобуса сломал светофор и сбил несколько знаков.

Когда люди увидели происходящее, том усомнились в том, что водитель автобуса трезв, потому что мужчина, решивший развернуться, выходил из автобуса несколько раз, смотрел на перевернутый светофор, однако, вернувшись в автобус, продолжал попытки маневрировать.

Директор Klaipėdos autobusų Вайдас Раманаускас говорит, что этот водитель работал недавно.





"Водитель работает у нас недавно. Видимо он заблудился, но, когда я смотрел видео, не мог поверить в то, что он делает. Водитель автобуса не вез пассажиров, он ехал за человеком с подозрением на коронавирус", - сказал Delfi В. Раманаускас.

По словам В. Раманаускаса, сотрудники автобусного парка оказывают помощь врачам в случае необходимости перевозки людей, подозреваемых в заражении вирусом COVID-19. Странно маневрировавший водитель, по предварительным данным, должен был ехать в указанное место, но не повернул туда.

Прибывшие на место сотрудники полиции проверили водителя. Мужчина был трезв.

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