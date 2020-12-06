Планируется ужесточение карантина: школы в обязательном порядке вернутся к удаленному обучению

Число новых случаев коронавируса в Литве не уменьшается, а после того, как временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Верига заговорил об ужесточении карантинных правил, планируются изменения и в образовательном процессе.

А. Верига объявил, что в понедельник комитет по COVID-19 рассмотрит вопрос о переводе всего образовательного процесса на удаленку. Исключение будет применяться только к дошкольному образованию.

Какие изменения планируются?

Согласно информации, предоставленной А. Веригой в социальной сети Facebook, только дошкольное образование будет контактным, при этом должны быть обеспечены необходимые требования безопасности.

Все другие формы обучения, включая начальное и неформальное образование, будут осуществляться дистанционно:

- обучение в школах по программам начального, основного и среднего образования осуществляется только дистанционно, за исключением учащихся в специальных школах и специальных классах общеобразовательных школ по программам основного образования (индивидуализированное базовое образование), среднего образования (развитие специальных навыков);

- неформальное образование детей - дистанционное или останавливается;

- неформальное образование для взрослых и неформальное профессиональное обучение проводятся дистанционно или останавливаются, за исключением практических занятий в сфере авиации, мореплавания и вождения;

- профессиональное обучение (или его часть), за исключением начального профессионального образования, осуществляется совместно с программой социальных навыков, обучение в высшем учебном заведении - дистанционное.

По словам временно исполняющего обязанности министра здравоохранения, нынешних мер уже недостаточно, поэтому будет предложено ввести еще более строгие карантинные меры, аналогичные весеннему карантину в Литве.

Президент Гитанас Науседа, отвечая на масштабы распространения коронавируса в Литве, заверил в пятницу, что не следует исключать возможность введения в стране чрезвычайного положения или комендантского часа.

"Необходимо обдумать и эти вещи. Потому что ситуация действительно плохая. Особое беспокойство вызывает тот факт, что, несмотря на ужесточение карантина и достаточно жесткие меры, которые мы применяли в прошлом, результат не лучше, статистика ухудшается. Значит, мы где-то не попадаем. Сейчас, когда с точки зрения статистики довольно сложно отследить очаги, конечно, не так просто применять такие узконаправленные меры", - сказала Г. Науседа в интервью Delfi.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!