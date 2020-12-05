Рекордная заболеваемость коронавирусом не страшит: люди собираются у клайпедской елки

В Клайпеде зажгли огни на главной елке города, я рядом с ней появилась красивая Полярная звезда. Правда, те, кто надеялся увидеть зажжение огней в 17 ч., были разочарованы – огни зажгли раньше. У елки собралось немало людей, значит, они не боятся рекордной заболеваемости коронавирусом.

Муниципалитет призвал клайпедчан оставаться дома. Но многие встреченные на Театральной площади люди говорили, что вживую увидеть зажжение огней на елке куда интереснее.

"Мы шли гулять, вот и пришли на площадь. Красивая елка, но каждый год она практически такая, а вот скульптура интересная, необычная", – сказала женщина, которая пришла с двумя дочерями.

"Увидеть своими глазами - все равно другая картина, хотя я не ожидала, что огни уже зажгли. Я просто гуляю. Это хороший способ справиться с депрессией, ведь вокруг столько негатива", – сказала другая женщина.

Студенты из Украины рассказали, что они стараются прислушиваться к предупреждениям, но все же праздничный город привлекает.

"У вас люди серьезно относятся к ограничениям. В Украине не обращают внимания. Здесь есть люди, но они соблюдают порядок. Клайпеда очень красивая, а тут еще и украшения, интересно. Мы здесь учимся второй год, нам нравится", – сказали студенты.

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