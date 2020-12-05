Эта зима в Литве от прошлой будет отличаться существенно: уже ясно, что снег будет

В Литве начинается календарная зима, принесшая снег и надежду на то, что хотя бы в этом году Рождество в стране будет белым. Однако климатологи, с которыми общался журналист Delfi, не спешили с радостными прогнозами – погода будет переменчивой и более теплой, чем характерно для зимы.

Минувшая зима была рекордно теплой во всей Восточной Европе.

По данным портала AccuWeather, грядущая зима будет больше похожа на традиционную для наших широт, но все же температура будет выше средней многолетней. Это касается таких стран, как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь и часть Украины.

AccuWeather отмечает, что одной из особенностей этой зимы будут холодные периоды, которые будут приходить время от времени, поэтому ожидается снег и даже метели.

Холодной зимы в Литве не будет, это Delfi подтвердил климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас, сказав, что эта зима будет теплее обычной.

"Точно не будет так как несколько десятков лет назад, когда снег выпадал в начале декабря и лежал до весны. Сейчас зимы бывают более теплыми", – сказал он.

Его слова подтвердил и доцент Вильнюсского университета Гинтаутас Станкунавичюс: "По прогнозам, составленным в ноябре, вероятнее всего (70-80%), что земля будет теплее нормы".

Прошлая зима была рекордно теплой - 2,6 градуса тепла (обычно, бывала -2,8 градуса).

"Зима с положительными температурами плюс отсутствие снега – большая аномалия. Теплых зим становится все больше. (...) Если смотреть в будущее, то теплых зим с дождями будет все больше, но вряд ли они вообще будут без снега", – сказал Валюкас.

Люди особенно интересуются, каким будет Рождество – морозным или дождливым.

Валюкас сказал, что прогнозировать погоду на Рождество еще рано, а вся появляющаяся информация на эту тему - сродни гаданию на кофейной гуще, поскольку максимум, что можно сделать - составить прогноз на 10 дней.

По его словам, общий прогноз - декабрь будет на 1 градус теплее нормы, а холода обычно приходят после Рождества.

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