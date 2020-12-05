Паланга с понедельника вводит удаленное обучение для все учеников

Мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщает, что с понедельника в Паланге вводится полное удаленное обучение для учеников всех классов, включая начальные.

"Мы не можем больше ждать, поэтому предпринимаем действия. С 7 декабря до самых зимних каникул (23 декабря) все ученики Паланги и Швянтои будут учиться удаленно, включая начальные классы. Такое решение было принято с учетом большого уровня заражений COVID-19 в школах и рекомендаций Национального центра общественного здравоохранения", - сообщил в Facebook мэр города.

По его словам, это единственный безопасный выбор. "Я понимаю, что такое решение доставит немало хлопот родителям и педагогам. Однако у нас нет альтернативы – мы выбираем не удобство, а здоровье детей и учителей", - писал мэр.

По его словам, за последние 4 дня заболели 9 учителей и другой персонал, а также 3 ученика.

"Ситуация последних дней ясно показала – дольше ждать нельзя. Всего за последние 4 дня заболели 9 учителей и другой персонал, а также 3 ученика, близкий контакт был у 182 человек. Если мы сегодня не примем жесткие меры, завтра ситуация будет еще хуже. Думаю, все – как родители, так и учителя поймут и одобрят это, мы не можем играть здоровьем детей и работников школ. Я надеюсь на понимание и сплочение всех жителей. Давайте беречь себя и других, встречать праздники в безопасности", - пиал Вайткус.

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