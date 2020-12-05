Скорая помощь из Вильнюса ехала по экстренному вызову в Укмерге, пациентка не выжила

"Врачи скорой помощи передали пациенту с температурой в руки врачей инфекционной больницы. Затем следует полная дезинфекция кареты скорой помощи, врачи снимают защитные костюмы... Звонок, диспетчер просит поспешить... Срочный вызов. Не дышит 35-летняя женщина. До места происшествия 70 км...", – так свой рассказ в фейсбуке начинает врач скорой помощи Йоланта Кебурене.

"Из Вильнюса в Укмерге карета скорой помощи мчится на скорости 170 км/ч. (...) В руках необходимые средства помощи, бежим на 5-й этаж, горит свеча, слышатся рыдания... Соболезнования, чувство бессилия, злости, сожаления, в глазах стоят слезы... Звонит диспетчер, задает массу вопросов. Почему у вас так мало бригад? Кто составляет графики? Почему вечером дежурят только две бригады? Ответа у меня нет. И я хотела бы узнать ответ, глядя в глаза: что сейчас важнее в районе - реконструкция улиц или инфраструктура военного городка? Те, у кого есть ответ, отделились стеной молчания.

Даже заявления с подписями врачей с просьбой увеличить количество дежурных бригад их не достигают... Муниципалитету и мэру их посылали дважды. Одни выборы прошли, другие еще нескоро. Медали раздавать некому... Зачем утруждать себя?", – вопрошала врач.

Это только одна из печальных историй, обусловленная ясными причинами. Одна из них - скорые все чаще используют для перевозки пациентов из Укмерге в другие города, а карет скорой помощи становится все меньше. В Укмергской больнице сейчас принимают только больных с коронавирусом, пациентов с другими болезнями возят в другие города.

И такая ситуация сложилась по всей Литве, кроме того, количество бригад скорой помощи осталось прежним.

Кажется, в наше время жить в удаленном месте, в селе небезопасно, поскольку скорая до тебя может не доехать. Кебурене с этим согласна.

"Совершенно согласна с вами. Мы поднимаем этот вопрос не первый год. Уже один тот факт, что к жителям сельской местности скорая должна приехать за 25, с города - за 15 минут, дискриминирует жителей села. Неужели они по-другому умирают? А смертность особенно от несчастных случаев особенно высока именно в сельской местности. Сейчас ситуация еще хуже", – сказала врач.

С такой проблемой сталкиваются по всей Литве, это признает и Минздрав. Но пока никакие реформы не удалось осуществить.

Глава администрации мэрии Укмергского района Далюс Варнас сказал, что ситуация ему известна и неправда, что ничего не делают для ее решения.

"Да, мы планируем что-то делать. Сегодня обсудили этот вопрос на заседании комитета, на следующей неделе состоится еще одно заседание. Сейчас есть три экипажа, не хватает людей", – сказал Варнас.

Он сказал, что если ресурсы появятся, то будет и 4 и 14 и 17. "Но для этого нужны человеческие ресурсы", - продолжил он.

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