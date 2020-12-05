Глава LRT избрана в правление Европейского вещательного союза

Гендиректор литовского национального телерадиовещателя LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене избрана членом исполнительного правления Европейского вещательного союза (ЕВС, англ. European Broadcasting Union, EBU).

Как сообщил в пятницу национальный телерадиовещатель, М. Гарбачяускайте-Будрене стала первой представительнице вещателей Балтийских стран в ЕВС на такой должности.

Она будет работать в правлении в 2021–2022 годах. Вновь избранные члены исполнительного правления ЕВС вместе с президентом и вице-президентом приступят к обязанностям с 1 явнаря.

ЕВС представляет интересы общественных вещателей, а также помогает членам в приобретении и создании программ.

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