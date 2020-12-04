В обновленном списке пораженных стран оказалась Польша

В обновленном списке пораженных стран, который вступит в силу с 7 декабря, оказалась Польша, а из списка исключили Словакию Словению, Мальту и Шотландию.

С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, изоляция нужна только приезжим из стран серой зоны: Северной Ирландии, Польши, Лихтенштейна, Швейцарии и всех третьих стран.

Приехавшие из этих стран должны изолироваться или сдать тест на коронавирус (COVID-19).

В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.

Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

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