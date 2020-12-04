Президент Литвы не исключает введение чрезвычайного положения в стране

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что в ближайшее время может быть введено чрезвычайное положение, если иными мерами не удастся совладать с распространением коронавируса. Чрезвычайное положение позволяет прибегать к самым строгим ограничениям.

В интервью порталу delfi.lt в пятницу президент подтвердил, что по этому вопросу свои выводы в воскресенье должен представить сформированный им экспертный совет, который созывается в связи с "драматическим ухудшением ситуации".

"Я думаю, что следует рассмотреть эти вещи (чрезвычайное положение), поскольку ситуация действительно плохая. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что невзирая на карантинные ограничения и достаточно строгие меры, которые мы использовали в прошлом, результат не лучше, а ситуация ухудшается", – сказал глава государства.

"Я точно не хочу забегать вперед, мы прокомментируем все в воскресенье или в понедельник. Прежде всего, сами эксперты прокомментируют, что они предлагают и уходящей, и новой власти сделать", – добавил он.

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