Из-за роста числа симптомных случаев ковида сокращаются масштабы профилактических исследований

Из-за роста числа симптомных случаев ковида сокращаются возможности профилактических исследований, сказал ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига.

"В течение суток мы делаем много исследований, мы входим в число стран, где делают больше всего тестов, это большая нагрузка на лаборатории, мы стараемся в первую очередь тестировать людей с симптомами и людей из самой большой группы риска: это работники системы здравоохранения, опеки, хосписов", – сказал 4 декабря Верига.

"По этой причине ограничены некоторые профилактические исследования", – сказал министр.

Заместитель директора администрации Каунасского муниципалитета Паулюс Кярас сказал, что две недели назад муниципалитет изменил правила и уже не направляет на тестирование людей по своему усмотрению. Раньше этот способ использовали для тестирования работников компании, где фиксировались очаги.

"Мы сейчас видим, что самая большая проблема - не торговые центры и школы, мы видим связь семья-работа-работа-семья: из семей на рабочие места, там появляется очаг, который расходится в другие семьи, а через них - в другие рабочие места", – сказал Кярас.

"Поэтому было бы неплохо профилактически тестировать работников компаний, находящихся в зоне риска", – заметил он.

В Литве на коронавирус ежедневно тестируют от нескольких до больше 10 000 человек.

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