Антакальнисская больница останавливает предоставление плановых услуг

Количество больных коронавирусом (COVID-19) в Литве по-прежнему растет, поэтому больницы Вильнюсского региона с беспокойством ждут выходных.

"Перед выходными увеличивают количество коек в больницах. Мы находимся на том этапе, когда можно сказать, что наши резервы практически исчерпаны, речь идет о персонале – все больше людей болеет или находится в самоизоляции. Нужно больше людей.

Сегодня мы уже договорились с Антакальнисской больницей, что она будет закрыта. В больнице не будут предоставлять никаких услуг. Так мы получим дополнительных 60 мест. А что касается следующей недели, к сожалению, персонала в больнице недостаточно. Поэтому дополнительные койки появятся только если будет персонал", – сказала представитель вильнюсской Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене.

"Койки-то есть, но кто будет работать с пациентами, работников может не хватить уже на следующей неделе", – сказала она.

Она сказала, что расширяют и отдел для больных COVID-19 в Сантаришкской клинике.

"Мы просим, чтобы в Алитусском регионе рассмотрели возможность оборудования 30 мест. Но видимо на данном этапе мы достигли максимума, поскольку персонала не хватает. Если на таком уровне сохранится количество больных, то будет плохо", – не скрывала Билотене-Мотеюнене.

В соответствии с нынешней тенденцией, койки будут заполнены, если госпитализируют еще 30–35 человек.

"Сложно сказать, что будет в выходные", – сказала она. Билотене-Мотеюнене заметила, что ночью дополнительных 20 коек оборудовали в Вильнюсской республиканской университетской больнице.

"В пятницу мы выписываем всех, кого можем выписать. Выписываем всех, кто не нуждается в интенсивном лечении. Из-за нехватки мест мы не можем держать всех", – сказала представитель больницы.

В Сантаришкской клинике еще оказывают неотложную помощь, поскольку этого не будет делать Вильнюсская клиническая больница.

Плановые услуги пока еще предоставляет больница в Лаздинай, на Антакальнисе такие услуги уже не предоставляют. Поэтому из Антакальнисской больницы сейчас перевозят пациентов хирургического отделения - одних выписывают домой, кого не могут выписать - перевозят в другие больницы. В больницах Вильнюсского региона находятся 400 больных COVID-19.

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