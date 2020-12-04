Ситуация с коронавирусом не улучшается, правительство Литвы пересмотрит условия карантина

Ситуация с распространением коронавируса в Литве не улучшается, и правительство страны в понедельник пересмотри условия карантина, сказал ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Экспоненциального роста у нас нет, но каждую неделю у нас количество новых случаев (заражения коронавирусом - ред.) растет. А это значит, что тех мер, которые сейчас применяются, недостаточно", - сказал Верига на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, в понедельник Комитет по управлению ситуацией с COVID-19 пересмотрит условия карантина.

По словам Вериги, в комитете будут обсуждаться меры, связанные с регламентацией труда.

"Речь пойдет как о мерах для рабочих мест, так и о том, что можно регламентировать более строго: ту же удаленную работу, ношение масок и не только там, где обсуживают клиентов, но и при общении с коллегами", – комментировал он.

Министр сказал, что вновь будет подниматься вопрос об удаленном обучении, также будет предложено отказаться от уже запланированных исключений карантинных правил или отложить их.

Согласно утвержденному ранее порядку, с 10 декабря планировалось разрешить посещение музеев и галерей группами не более двух человек. Также планировалось разрешить экскурсии, в которых участвовали бы не более двух лиц, за исключением членов одной семьи.

Министр также акцентировал, что не планируется применять и исключения для лыжных трасс, невзирая на то, что в таком случае люди могут решить выбирать поездки в другие страны.

"А если, как вы говорите, люди действительно обезумели до такой степени, что невзирая ни на что, поедут, куда угодно – и в Польшу, и еще куда-то, где откроются трассы – то было бы хорошо, чтобы эти люди по возвращении не жаловались на сложности с получением медицинских услуг, переполненность больниц. Мне такие аргументы кажутся чудовищными, я этого не понимаю", – комментировал Верига.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Литва является одним из "антилидеров" в Европе по числу заболеваний на 100 000 жителей в течение двух последних недель.

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