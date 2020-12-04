Прививки на подходе: кто, когда и как получит вакцины от Covid-19 в России, Европе и США

Европа готовится к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19. В странах Евросоюза первые прививки должны быть сделаны в конце этого года, а в Великобритании и России вакцинация начнется уже на днях. Портал Delfi собрал главные новости о том, кто, где и в какие сроки получит вакцину от опасного заболевания.

Латвия



Точной даты начала вакцинации нет. Премьер-министр Кришьянис Кариньш 1 декабря заявил, что первая партия вакцин может поступить в страну в январе, а массовая вакцинация может занять шесть месяцев после появления первой вакцины. Прививки для жителей Латвии будут бесплатными и добровольными. По словам Кариньша, распространение Covid-19 можно остановить при уровне вакцинации в 70-75% от всего населения страны.

Литва

Правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения приобрести 496 тысяч доз вакцины от коронавируса у американской компании Moderna. Это уже шестая вакцина, которую Литва приобретет совместно с другими странами Евросоюза, сообщает ru.delfi.lt.

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Sanofi и GSK — 1,5 млн доз, у компании CureVac — 1,4 млн доз вакцины, у BioNTech и Pfizer — 1,24 млн доз, а у Janssen Pharmaceutica NV — 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тысяч.

Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцин, чтобы можно было быстро вакцинировать 70% населения. Вакцинация начнется сразу после того, как Евросоюз одобрит использование закупленных страной вакцин.

Эстония

Предварительный план вакцинации от коронавируса был составлен уже в октябре. Эстония подписала договор на покупку вакцины с Astra Zeneca, которой должно хватить для вакцинирования половины населения.

Министр социальных дел страны Танель Кийк сообщил, что в первую очередь вакцину получат клиенты домов по уходу, работники здравоохранения и люди, страдающие определенными хроническими заболеваниями, у которых есть повышенный риск тяжелых последствий при заражении коронавирусом. Все остальные смогут получить вакцину в течение следующего года. "Если спросить, будет ли это первый, второй, третий или четвертый квартал, то оптимисты надеются, что это будет второй квартал, а пессимисты говорят в лучшем случае о четвертом. Поэтому можно сказать, что реалисты рассчитывают на третий квартал", — сказал Кийк.

Россия

Президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать в стране масштабную вакцинацию от коронавируса. Первыми вакцинацию должны пройти врачи и учителя. На днях во время правительственного совещания в режиме видеоконференции Путин заявил, что в ближайшие дни объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, и это позволяет начать "если не массовую, то масштабную вакцинацию" препаратом "Спутник V".

В Москве массовая вакцинация населения от коронавируса начнется 5 декабря. Представители власти в РФ уже сейчас делают прививки от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Мы давно уже начали это делать. Это состоялось, собственно, у многих членов Совета безопасности [России]. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется", — отметил он.

Великобритания

Великобритания стала первой страной, которая утвердила массовое использование вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, и уже в ближайшее время собирается начать вакцинацию своих граждан. Первыми вакцину должны получить наиболее уязвимые люди — медработники и пожилые люди в пансионатах. Первая партия вакцин составит 800 тысяч доз.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок пообещал, что позднее в этом месяце в страну поступит еще несколько миллионов доз закупленной вакцины. Всего Великобритания заказала 40 млн доз вакцины. Предполагается, что этого хватит для вакцинации примерно 20 млн человек.

Германия

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассчитывает, что первые вакцины от коронавируса получат разрешение на использование в Европе уже в ближайшее время. По его прогнозу, прививки в Германии смогут начать делать уже в начале 2021 года, а, быть может, даже до конца текущего.

Власти Берлина (население города составляет почти 3,8 млн человек) рассчитывают на первых порах получить 900 000 доз, которых при необходимых двукратных инъекциях хватит лишь на 450 000 горожан, сообщает Deutsche Welle.

Ожидается, что первым вакцину получат лица с наивысшим риском смертельного исхода Covid-19 — старики. Следующим в очереди будет медперсонал больниц, домов престарелых и фирм по уходу за стариками. На третье место власти Берлина решили поставить тех, кто считается незаменимыми с государственной точки зрения: работников органов здравоохранения, пожарных и полицейских. И только потом очередь дойдет до тех, кто по роду деятельности общается с большим количеством людей — например, учителей и воспитателей детских садов.

Так называемая горячая фаза вакцинации, когда прививки будут делать только приоритетным группам, продлится в Берлине, по расчетам городских властей, до середины-конца весны. И только потом препараты против коронавируса станут доступны всем желающим.

Швеция

В Швеции до сих пор нет внятного плана по вакцинации населения от короновируса. К такому выводу пришла шведская газета Expressen.

Издание отмечает, что сейчас неизвестно, какую именно вакцину будет закупать Швеция и в каких объемах ее будут доставлять в страну. Кто сможет рассчитывать на вакцинацию в первую очередь — также непонятно. Группы, которые будут прививаться в первую очередь, до сих пор не определены. Как будет проходить вакцинация тоже неясно.

Швеция стала одной из немногих стран мира, которая не стала вводить серьезных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Правительство не стало закрывать кафе, рестораны и магазины, останавливать производство и отменять занятия в школах. В результате темпы распространения инфекции в стране оказались существенно выше, чем у соседей по региону, а смертность — одна из самых высоких.

Италия

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца представил план вакцинации населения в среду. Вакцины будут бесплатными для всех, и первыми их получат медицинские работники, пожилые люди, а также люди, которые работают в образовательных заведениях и вооруженных силах. Министр подчеркнул, что вакцинация не будет обязательной, однако власти настоятельно рекомендуют вакцинироваться в качестве меры предосторожности.

Польша

Правительство Польши заказало 45 млн доз вакцины против коронавируса у фармацевтических компаний Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca, сообщил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецки в среду, добавив, что вакцины будут бесплатными, а вакцинация — добровольной.

"Мы работаем с другими министерствами по вопросу логистики. Работа продвигается. Вакцинация — очень важная часть борьбы с вирусом", — сказал премьер-министр, добавив, что процесс вакцинации в стране будет проходить в четыре этапа.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски отметил, что первые вакцины могут получить разрешение на использование в Евросоюзе уже в конце декабря. Решение будет принято Европейским агентством по лекарственным средствам.

Бельгия

Бельгия начнет вакцинацию против Covid-19 с 5 января, если ЕС даст зеленый свет на использование вакцин, заявил в среду премьер-министр Александр Де Кро. "Использование вакцин еще не утверждено на европейском уровне, — сказал он. — Но как только вакцины будут доступны, мы как страна сделаем все возможное, чтобы вакцинировать как можно больше бельгийцев в кратчайшие сроки".

Вакцина от коронавируса будет бесплатной для всех граждан Бельгии и неграждан, проживающих в стране. Министр здравоохранения Фландрии Воутер Беке заявил, что к лету следующего года Бельгия сможет вакцинировать около 4 млн человек. В первую очередь вакцину должны получить сотрудники и жители центров интернатного типа, медработники и обслуживающий персонал, люди старше 65 лет и люди в возрасте от 45 до 65 лет с проблемами со здоровьем.

США

США до конца февраля надеются вакцинировать 100 миллионов человек — около 40% взрослого населения страны, заявил в среду глава правительственной программы вакцинации от коронавируса Монсеф Слави.

Вакцинация может начаться в ближайшие недели, когда будет получено разрешение на использование вакцин фармацевтических компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Первыми вакцину получат те, кто входит в группу риска, — пожилые люди, медицинские работники и сотрудники служб экстренной помощи.

Франция

Правительство Франции планирует проводить вакцинацию населения в пять этапов, согласно рекомендациях высшего консультативного органа здравоохранения страны Haute Autorité de Santé (HAS). Об этом сообщает France 24.

Первые партии вакцин могут поступить в страну в конце этого или начале следующего года. Следующая крупномасштабная серия вакцинации будет проходить в период между апрелем и июнем 2021 года, передает The Local.

Первыми вакцину получат пожилые люди, живущие в домах престарелых. На втором этапе, когда страна получит больше доз, вакцинацию пройдут люди в возрасте 75 лет и старше, затем люди в возрасте от 65 лет с дополнительными факторами риска, а за ними — все остальные люди в возрасте от 65 лет и старше. На этом же этапе вакцинацию пройдут медработники в возрасте от 50 лет, а также сотрудники скорой помощи с дополнительными факторами риска.

Третий этап предполагает вакцинацию всех людей в возрасте 50 лет и старше, а также граждан в возрасте до 50 лет, которые подвержены риску серьезной формы заболевания по состоянию здоровья. Предполагается, что на этом же этапе вакцину получат все работники здравоохранения, которые еще не были вакцинированы, а также люди, которые работают в сферах безопасности и образования.

На четвертом этапе власти возьмутся вакцинировать тех, кто сильно подвержен воздействию вируса из-за частого контакта с населением или работы с другими людьми в замкнутом пространстве. Под эту категорию людей среди прочих попадают пациенты психиатрических клиник, бездомные и заключенные. Наконец, на заключительном пятом этапе добровольную вакцинацию могут пройти все желающие в возрасте от 18 лет, независимо от состояния здоровья.

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