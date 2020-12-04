Янушка: если Шимоните не представит другой список кандидатов, президенту придется утвердить данный

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа завершил цикл встреч с кандидатами в министры.

По словам экспертов в сфере политики и права, такие проверки кандидатов могут отрицательно сказаться на самом президенте: своими высказываниями Науседа загнал себя в угол, а совместная работа президентской службы и правительства будет зависеть от нового премьера Ингриды Шимоните.

"Становится ясно, что президентская служба перестаралась. Парадокс – сегодня будущее совместной работы президентской службы и правительства находится в руках (зависит от "доброй воли"?) премьер-министра Ингриды Шимоните и правящего большинства", – сказал дипломат, подписант акта о независимости страны Альбинас Янушка.

В Facebook он заметил, что президентская служба вмешивалась в процесс формирования правительства и, возможно, превысила полномочия.

"Президентская служба вместо того, чтобы вести переговоры с правящим большинством и сотрудничать с ним, выбрала путь банальной конфронтации и унижения кандидатов. Президентская служба толкает президента на конфликт с консерваторами – это недальновидная, любительская политика, которая невыгодна ни государству, ни президенту. Кто может больше помочь президенту в создании политики государства благосостояния – действующий заодно премьер или вице-министры, предлагаемые президентской службой неизвестно в чьих интересах", – писал он в Facebook.

По словам Янушки, сейчас все зависит только от Шимоните.

"Если премьер не представит другой список, президенту придется утверждать предложенный. Все зависит от решения премьера. А это видимо будет зависеть от аргументов президента", – сказал он Delfi.

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