Депутат предлагает освободить наследников от уплаты налога на регистрацию автомобиля

Заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам Альгирдас Буткявичюс предлагает освободить от уплаты налога на регистрацию, который зависит от выбросов СО2, людей, регистрирующих полученные в наследство автомобили.

Он зарегистрировал соответствующую поправку к закону о налоге на регистрацию. По его словам, подготовить такую поправку побудило обращение жителей, которым после получения в наследство автомобиля приходится платить налог за перерегистрацию (сумма налога до 540 евро).

"Налог на регистрацию автомобилей был введен, чтобы побудить жителей выбирать менее загрязняющие окружающую среду варианты. Между тем у тех, кто получает наследство, выбора нет. Кроме того, обычно автомобиль в семье используют совместно, поэтому при получении такого наследства это не должно считаться сменой хозяина. По действующим законам, как наследник, так и покупатель платят такой же налог, который зависит от воздействия на окружающую среду", – сказал депутат Буткявичюс.

Согласно данным СМИ, депутат сказал, что за 4 месяца налог на регистрацию заплатили 1300 наследников. По его данным, это около 1,5% налогоплательщиков, которые в общей сложности заплатили – 131 900 евро (в среднем 100 евро за автомобиль).

Бутлявичюс сказал, что после принятия этот поправки, плата на регистрацию будет более справедливой. Он отмечает, что в результате поступления в бюджет сильно не изменятся.

По действующему закону, налог платят все лица, регистрирующие автомобили.

Исключение касается только владельцев исторических автомобилей и временно ввезенных в Литву автомобилей. С 2021 года исключение будет распространяться и на автомобили, приспособленные для инвалидов.

По действующим законам, наследников от уплаты налога не освобождают.

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