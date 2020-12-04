Каунасец возмущен очередями у магазинов: люди должны ходить в магазины со списками

В четверг днем каунасцу, побывавшему в нескольких магазинах пришлось, стоять в очереди на улице, поскольку после ужесточения требований, компании стали жестче контролировать потоки покупателей. Мужчина убежден – очереди были бы меньше, если бы люди приходили с конкретным списком.

В магазине электротоваров на проспекте Саванорю мужчине пришлось стоять в очереди на улице. Он сказал, что понимает введенные правила, но просит горожан без нужды не ходить по магазинам.

Eilės prie parduotuvių Kaune Foto: Kas vyksta Kaune

"Сейчас, чтобы купить то, что тебе нужно, надо отстоять очередь на улице, а за спиной у тебя стоит множество людей, которые не желают соблюдать дистанцию. Из-за обычных зевак очереди только увеличиваются. Хочу попросить горожан ходить в магазины только со списком", – призывает мужчина.

Eilės prie parduotuvių Kaune Foto: Kas vyksta Kaune

По его словам, в четверг он видел очереди не только у ТЦ, но и у продовольственных магазинов, у заведений общепита и у "Литовской почты".

"Представляете, очередь стояла и у входа в секонд-хенд. Я очень удивился", – прибавил мужчина.

Eilės prie parduotuvių Kaune Foto: Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что с 3 ноября правительство ужесточило условия карантина – отныне по улице вместе могут идти группы не более чем из двух человек (за исключением членов одной семьи), запрещена торговля во временных торговых точках. Торговым сетям рекомендуют отказаться от краткосрочных акций.

Магазины должны впускать покупателей из расчета 10 кв. м на одного человека.

Eilės prie parduotuvių Kaune Foto: Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

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