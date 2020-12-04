Магазины в Литве отменяют акции, ярмарки, но оставляют в силе скидки

Торговые сети в Литве начали осуществление рекомендаций правительства – отзывают запланированные акции, распродажи. Однако они считают, что полный отказ от скидок был бы социально безответственным шагом. После введения новых ограничений около магазинов нельзя продавать изделия, сделанные своими руками, и другие товары, нельзя организовывать ярмарки у ТЦ.

В среду правительство Литвы ужесточило действующий порядок и рекомендовало магазинам и рынкам отказаться от проведения акций, часов скидок, дегустаций, которые привлекают покупателей.

Кроме того, был введен запрет на торговлю во временных точках, этот запрет не распространяется на продажи продуктов питания, пиротехники и торговлю в уже существующих в помещении ТЦ торговых местах.

Охотники за акциями смогут отдохнуть, однако торговцы обещают, что скидки сохранятся.

Представители торговых сетей говорят, что уже отзывают запланированные ранее акции, будет меньше рекламы. Покупатели могут рассчитывать на скидки и рекламные брошюры.

Rimi оказывается от запланированной акции Nuolaidų nuolaidos.

"Эта акция перебирается в интернет – скидки в четверг смогут получить покупатели электронного магазина Rimi.lt", – сказала пресс-секретарь Рената Кяршене, заметив, что о традиционных скидках покупатели смогут узнать в специальном издании.

Maxima отказывается от краткосрочных акций, которые могли бы привлекать посетителей приходить в магазины, сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.

Однако традиционные скидки, которые длятся в течение недели или 4 дней, сохранятся, только о них не будут сообщать.

Дапкене заверила, что такие акции не привлекают дополнительный поток посетителей.

Магазины сети Iki по-прежнему представят посетителям рекламные брошюры с объявлениями об акциях и пересматривает краткосрочные акции, сказала представитель сети Вайда Будрене.

"Надо не забывать, что в Литве многие люди покупают продукты во время акций, поэтому полный отказ от них был бы социально несправедливым, но это и не требование, это рекомендация. Если не будет недельных брошюр, то в магазин будет приходить больше людей, это останется единственным каналом получения информации о скидках", – сказала она.

Представители Lidl отмечают, что в их сети краткосрочных акций не бывает.

"Мы не проводим дегустации, счастливые часы и т.д. Мы хотим, чтобы жители планировали покупки и не собирались в магазинах. Кроме того, в магазинах контролируем поток покупателей и организуем другую превенцию", – сказала пресс-секретарь сети Лина Скерсите .

Представители сети Norfa сказали, что администрация изучит постановление правительства и тогда примет решение.

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