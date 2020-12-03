Депутат Гражулис в парламенте объяснялся по поводу появления во время заседания полуголого мужчины

Представитель Смешанной группы депутатов Пятрас Гражулис на парламентском заседании объяснялся по поводу появления во время заседания Комитета по культуре полуголого мужчины. Напомним, что в среду видео с этого заседания стали распространять в социальных сетях.

Гражулис на заседании представил свою версию.

"Уважаемые депутаты, я сегодня немного опоздал на утреннее заседание, поскольку толпы журналистов спрашивают меня о том, кто вчера был у меня за спиной", – сказал Гражулис. По его словам, это был Андрюс Тапинас.

"Чтобы вы не спрашивали меня, я отвечаю вам. Поскольку уже 10 депутатов спрашивали. Это был Андрюс Тапинас, точно Тапинас. Если мне не верите, спросите у него", – сказал депутат, заметив, что Тапинас его "преследует".

"Он везде. Я в Гаргждай, Тапинас в Гаргждай, я в Паланге навещаю Монику, мою дочь, он - стоит под окнами. Я в парламенте, он в общежитии. Он меня уже полгода преследует. Это был Тапинас, не надо иметь никаких иллюзий. И не задавайте мне лично свои вопросы", – сказал Гражулис.

В среду в социальных сетях появилось видео с заседания парламентского Комитета по культуре, на котором рядом с политиком Пятрасом Гражулисом появился полуобнаженный мужчина. Посыпались разные предположения, на тему, кто этот незнакомец. Свое мнение высказал и член Смешанной группы депутатов Ремигиюс Жемайтайтис.

Он поделился фотографией молодого 29-летнего политика Добиласа Синкявичюса и написал: "Новый или старый друг Пятраса Гражулиса Добилас Синкявичюс".

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