Литва не получила ответов Минска о системе охлаждения на БелАЭС

Литва не получила ответов Минска о состоянии системы охлаждения первого блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, после того, как на ней, вероятно, случился инцидент. Минск утверждает, что не было особых или чрезвычайных происшествий.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы сообщила, что в ближайшее время еще раз планирует обратиться в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с призывом предоставить информацию о нерядовых инцидентах, включая и те, которые могут вызывать озабоченность у общественности.

По информации ГИБАЭ, на поданный ею во вторник запрос белорусское министерство ответило, что в момент загрузки топлива не было событий, которые бы можно было квалифицировать как особые или чрезвычайные.

Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.ny, опубликовав заявление Белорусской антиядерной кампании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС. По сообщению, "при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие (ЧП). Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора".

"Скорее всего, произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии — его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем "горячий" реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", – говорится в заявлении.

Это не первый инцидент на БелАЭС за последнее время. Станция, подключенная к системе электропередачи третьего ноября и остановившаяся 8 ноября, возобновила работу после полуторанедельного перерыва – 19 ноября.

После инцидента 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что на станции турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена вследствие выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов. В сообщении говорилось, что аналогичное происшествие было на Ленинградской АЭС и опасности не представляет, однако устранение последствий инцидента займет много времени, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет.

Девятнадцатого ноября Минэнерго Беларуси подтвердило агентству новостей "БЕЛТА", что первый реактор вновь подключен к сети после замены трансформаторов напряжения и прочих работ.

Недавно ГИБАЭ потребовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики остановить деятельность БелАЭС и как можно быстрее решить проблемы атомной безопасности на этой станции.

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