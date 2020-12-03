В Юрбаркском районе в дерево врезался пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции

В Юрбаркском районе в дерево врезался пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции.

Информация об этом была получена 2 декабря, в 13.20 ч. Инцидент произошел в Юрбаркском районе, в деревне Паснеталис, где полицейские пытались остановить автомобиль Opel Astra G Caravan, однако водитель их требованиям не подчинился.

По предварительным данным, беглец врезался в дерево, повредил забор и пытался бежать пешком. Полицейские нагнали его. Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый (1,83 промилле) мужчина (1969 г.р.).

Ведется расследование.

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