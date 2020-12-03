По уровню заболеваемости коронавирусом Литва на третьем месте в Европе

Литва перешла еще один рубеж. Если во время первой волны пандемии мы радовались, что уровень заболеваемости и смертности у нас был одним из самых небольших в Европе, то сейчас мы оказались на третьем месте. Таковы данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Кроме того, в Литве от коронавируса (COVID-19) скончались два человека 30–39 лет. Это доказательство того, что эта болезнь в Литве уносит жизни не только пожилых людей.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний от 2 декабря, показатель заболеваемости в Литве за последние 14 дней составил 993 случая на 100 000 жителей, а смертности - соответственно 8,9.

По уровню заболеваемости в Европе Литву опережают только Люксембург (1209, 13,8) и Хорватия (1861, 18,4).

Недавно ситуация была сложной и в соседней Польше, однако сейчас Литва значительно опережает соседей. В Польше показатель за 14 дней составляет 650,4 случаев на 100 000, а смертность 17,8.

В Латвии и Эстонии уровень заболеваемости в три раза меньше, чем в Литве - соответственно 352,8 и 4,1, и 337 и 2,8 на 100 000 жителей.

В Испании уровень заболеваемости снизился до 312 случаев на 100 000 жителей, в Чехии - до 551,2.

Самый низкий показатель заболеваемости фиксируется в Исландии, соответственно 55,5 случаев на 100 000 жителей. Немного больных и в Ирландии – 83,8 и в Финляндии – 105,4 на 100 000 жителей.

Самый низкий показатель смертности от коронавируса зафиксирован в Финляндии – 0,5, в Исландии – 0,6 и Норвегии – 0,7.

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