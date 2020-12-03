ВРИО премьер-министра Литвы: перелома нет, надо обсуждать другие меры

В Литве число больных коронавирусом не снижается, поэтому, по словам ВРИО премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, основной проблемой остается распространение коронавируса в ближайшем окружении.

"Сходите в места развлечений, в торговые центры, там, наверное, далеко не большинство правильно надевает маски. Видимо, самая большая проблема - праздники, которые мы не можем отмечать в ресторанах, кафе и других местах, видимо, их сейчас празднуют дома, в кругу семьи, поэтому в семьях распространение очень широкое. Но это уже сложно контролировать. Полицейских в дома посылать не будем", - сказал Сквернялис.

В четверг он обсудил новые ограничения.

"Мы можем вводить очень жесткие ограничения, но если мы их не будем соблюдать, то результатов не будет. Если будем соблюдать то, что есть сейчас, то результат будет иным. Снова сделали дополнительные шаги", - оценил он введенные в среду дополнительные ограничения.

По словам Сквернялиса, несмотря на ограничения, "перелома нет, придется обсуждать другие ограничения".

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что Латвия, которая ужесточила карантин, не добьется желаемых результатов, если общество не будет выполнять требования.

"Посмотрим, что получится у латышей, у них количество больных растет. Мы все спрашивали, что же там такое чудесное происходит, если у них нет новых случаев. Вчера как раз говорили с министрами стран Балтии, они тоже сказали, что ситуация печальная. Что ни делай, все зависит от общества, от его реакции., но оно, к сожалению, везде устало, у всех похожий феномен", - сказал министр.

Он сказал, что само введение мер еще ничего не значит.

"Само введение мер не значит, что оно все поставит на свои места, все зависит от реакции людей", - сказал он.

В четверг в Литве снова зафиксировали скачок новых случаев. Верига сказал, что знает, почему карантин не действует.

"Мы по-прежнему общаемся, где-то проходят незаметные встречи. О вызывающих беспокойство сообщениях я уже говорил. И о компаниях, которые скрывают случаи, не сообщают о них, не называют людей, мы слышим о проводимых праздниках. Это причина, по которой распространение вируса не прекращается, мы ведем себя безответственно и не соблюдаем рекомендации. Закрыть всех дома - не вариант. Надо поверить в то, что вирус есть", - сказал Верига.

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