Приближаются праздники, компании ищут сотни работников: какие зарплаты и кому предлагают

Несмотря на то, что во время второго карантина часть компаний приостановила свою деятельность, поэтому работники находятся в простое, у других – самая страда. Популярность электронной торговли и рост числа заказов заставляет компании искать сотни работников – курьеров, упаковщиков товаров и посылок. Такую работу сейчас выполняют работники разных специальностей – от работников ресторанов до фотографов и глав компаний.

Представитель портала CV-Online Рита Каравайтене в передаче "Утро на Delfi" сказала, что с началом второго карантина увеличилось количество вакансий для сортировщиков товаров, их упаковщиков и курьеров. В крупных городах есть немало таких предложений. Кроме того, от будущих работников много не требуется.

"Требования к курьерам небольшие: нужны права и стаж несколько лет, быстрая и эффективная работа, поскольку потоки и нагрузка большие. К сортировщикам товаров тоже выдвигают небольшие требования, просто надо хорошо ориентироваться. Если людям не нужна высококвалифицированная работа, они могут выполнять эту", – сказала Каравайтене.

В карантин увеличилось количество посылок. Требуется больше курьеров. Например, компания Venipak в ноябре зафиксировала на 30% больше посылок, по сравнению с тем же периодом 2019 г. В рождественский период, по прогнозам компании, поток вырастет на 45-50%.

По подсчетам Omniva LT, поток посылок в ноябре вырос на 10%, по сравнению с тем, что было в октябре, а если сравнивать первые недели второго карантина с тем же периодом весеннего карантина, то количество посылок выросло на 74%.

Между тем "Литовская почта" фиксирует рост числа посылок на 40%, по сравнению с октябрем. В декабре количество посылок вырастает в два раза, но в этом году из-за пандемии прогнозируют рост в три раза.

Растут заказы и в электронных магазинах. В ноябре, по сравнению с октябрем продажи Rimi.lt выросли на 80%. В декабре планируют рост еще на 50%, а в сами праздники - в два раза.

По подсчетам Lastmile, в ноябре, по сравнению с октябрем, количество заказов выросло в 2,5-3 раза.

Электронный магазин Barbora не говорит о том, каким был рост, но его глава Андрюс Микалаускас отмечает, что количество заказов растет с началом осени и сейчас уже достигает интенсивности времен первого карантина.

По мере роста числа заказов компании пополняют свой штат. Barbora принимает новых работников с сентября. До сих пор компания трудоустроила 500 человек и планирует в этом году принять еще 300.

На данный момент в Barborа количество работников в 2,5 раза больше, чем до пандемии. Сейчас компания принимает работников, заключая с ними бессрочные договоры, однако по желанию работника, может принимать людей и на какое-то определенное время. Компания ищет комплектовщиков товаров и курьеров в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

"Сейчас в Barborа приходят люди из разных сфер – бывшие работники ресторанов и кафе, секторов логистики и складирования товаров. Мы стараемся создать условия работы и для тех, кто лишился дохода из-за пандемии", – заметил Микалаускас.

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Рената Кяршене сказала, что во время первого карантина электронный магазин Rimi.lt только начал работу, сейчас в компании работают почти 100 человек. Этой команде помогают и работники других компаний. Rimi.lt ищет еще нескольких комплектовщиков и курьеров. Большая часть команды уже укомплектована.

По словам Кяршене, в Rimi.lt приходят люди из разных сфер – от тех, кто уже выполнял такие работы, до фотографов, работников ресторанов, администраторов, управляющих и руководителей. Она заметила, что многие приходят поработать только в праздничный период, чтобы подзаработать, а потом вернутся на учебу или на прежнее место работы.

Один из создателей стартапа LastMile Йонас Дикмонас отметил, что во время первого карантина они пользовались услугами агентств по трудоустройству, работников предлагали компании, чьи сотрудники находились в простое.

Во время первого карантина LastMile подписала в Литве несколько сотен трудовых договоров. Сейчас компания все еще ищет курьеров, комплектовщиков заказов и курьеров-комплектовщиков. Эта компания заключает договоры с людьми, работающими по справке об индивидуальной деятельности, которые прослушали курс о гигиене и получили соответствующий сертификат, прошли тест.

Все вышеупомянутые компании принимают и временных работников на праздничный период. До Рождества компания Venipak увеличивает команду на 30% (около 100 работников). Во время первого карантина команду не увеличивали, курьерам помогали работники Venipak drive, весной их было 120 человек. Сейчас компания ищет курьеров с правами В и С категорий.

Omniva LT на праздники планирует трудоустроить 215 работников (во время первого карантина временно были приняты 155 человек).

Принимает работников и "Литовская почта" - в центр логистики в Вильнюсе. На праздники компания намерена трудоустроить дополнительно 100 человек. Сейчас трудоустроены около.

Каравайтене отмечает что в объявлениях о вакансиях для курьеров и комплектовщиков указано, что зарплата зависит от результатов работы и нагрузки и составляет 700-1100 евро "на бумаге", зарплата курьера, работающего на ставку составляет 1000-1600 евро "на бумаге".

Комплектовщики Barborа получают базовую зарплату 790-1200 евро "на бумаге", курьеры – 1100-1800 евро. Но окончательная зарплата зависит от эффективности.

Зарплата LastMile зависит от позиции. Лучшие курьеры зарабатывают по 3000 евро в месяц.

Базовая зарплата Rimi.lt начинается с 780 евро (комплектовщик) и 950 евро (курьера). Все работники получают надбавки, которые зависят как от достижения команды, так и от личных усилий.

Работник слада Omniva и курьеры компании получают от 700 евро "на бумаге".

По данным Cvmarket.lt, "Литовская почта" предлагает работу на полставки сортировщику посылок в Шяуляй (зарплата 305-365 евро "на бумаге", в Паневежисе – 305 евро), в Вильнюсе на ставку (850-1000 евро "на бумаге").

Venipak сортировщику предлагает 700-750 евро "на руки" в Каунасе, а курьеру со своим транспортом в Утене - 500-1000 евро "на руки".

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