Решение о покупке СПГ у Equinor будет принимать новое правительство

В связи с предложением Министерства энергетики в следующем году снизить наполовину число грузов газа, покупаемых для поддержания деятельности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) у норвежского концерна Equinor, правительство в среду оставило решение этого вопроса новому кабинету министров.

Министерство предлагает в 2021 году купить два судна с газом вместо четырех, чтобы таким образом более чем на 20 млн евро в год снизить затраты и примерно на 30% - составляющую безопасности ТСПГ. Все эти затраты покрываются потребителями газа.

Завершающий срок полномочий премьер Саулюс Сквернялис сказал, что именно усилиями Министерства энергетики возобновлены переговоры с Equinor.

Завершающий срок полномочий на должности министра энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал нынешнюю ситуацию "унаследованным на здоровом газовом рынке гнойником", платить за который должны потребители газа, электричества и тепла.

"Наше предложение - установить два груза, так как эти грузы несут убыток от 25 млн евро до 30 млн евро на следующий год. "Если такие тенденции будут продолжаться, то до истечения срока этого контракта в 2024 году это может сгенерировать убыток до 200 млн евро", - сказал Ж. Вайчюнас.

Министерство энергетики в ноябре сообщило, что предлагает правительству заметно снизить затраты на содержание терминала СПГ - если Сейм и правительство это одобрят, что приходящиеся на потребителей затраты на поддержание минимальной деятельности терминала снизятся примерно с 25 млн евро в этом году до 6,5-7 млн евро в 2021 году.

Это значит, что большая часть убытков, которые имеют место сейчас из-за исключительно дорогого газа Equinor, будет переведено на государственную группу Ignitis grupe, если только она проведет переговоры с Eguinor и снизит цену на газ или количество грузов газа.

Ignitis утверждает, что уже инициировала переговоры с Equinor.

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