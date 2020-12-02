Евростат: показатель безработицы в Литве в октябре был выше среднего в ЕС

Безработица в октябре в Литве была выше средней в странах Евросоюза (ЕС), сообщил Евростат.

За месяц уровень безработицы в Литве повысился на 0,1 пункта, а за год - на 4 пункта и в октябре был 10,4%, показывают данные Евростата.

Во всем ЕС безработица за год выросла на 1 пункт, а за месяц ее уровень не изменился и был 7,6%.

В Латвии безработица была 8% – на 2,2 пункта выше, чем год назад, но на 0,2 пункта ниже, чем месяц назад. Эстония новые данные не привела, однако в сентябре в стране уровень безработицы был 8,1% - на 3,8 пункта выше, чем в сентябре прошлого года.

Статьи по теме: Уровень безработицы в Литве рекордный, а работать некому

Безработица среди молодежи до 25 лет в Литве за год выросла на 13,1 пункта до 27,1%, во всем ЕС этот показатель был 17,5% или на 2,6 пункта выше.

В октябре в Литве работы не было у 155 тыс. человек, из них 28 тыс. были молодежью до 25 лет.

По предварительным данным Евростата, во всем ЕС работы не было у 16,2 млн человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!