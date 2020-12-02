СМИ: суд постановил, что депутат Сеёнине должна возместить ущерб за нанесение морального ущерба

Врач Юргита Сеёнене, которая прошла в парламент Литы по списку Союза отечества-Христианских демократов Литвы, по решению суда должна возместить ущерб за оскорбление чести и достоинства - в своем комментарии она назвала гомеопата шарлатаном, у которого есть проблемы с психикой.

Об этом 2 декабря сообщил портал alfa.lt.

Вильнюсский участковый суд признал, что гомеопату Антанасу Янушкявичюсу нанесен моральный ущерб, его оценили в 300 евро, однако пострадавший обжаловал это решение в суде высшей инстанции, требуя большей компенсации.

Янушкявичюс в суде указал, что услуги альтернативной медицины он предоставляет официально, он - полноценный врач-гомеопат. Сеёнене сказала alfa.lt, что, по ее мнению, деятельность, которой занимается Янушкявичюс - незаконная, а ее комментарий вполне адекватный.

Сеёнене до того как стала депутатом, была заместителем главы Литовского союза врачей.

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