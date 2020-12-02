Вильнюсец был наказан за проявление гражданской инициативы

Вильнюсец решил предупредить нарушителей ПДД, а в результате сам получил предупреждение. Служащие муниципалитета и судьи констатировали, что мужчина сам нарушил закон, поскольку незаконно оставлял под дворниками предупреждение о нарушении ПДД.

"Сообщение о нарушении" на красной бумаге мужчина клал под дворники автомобилей, оставленных в неположенных местах. Эти сообщения были похожи на те, которые оставляют работники муниципальной компании "Услуги сообщения", поэтому некоторые водители обратились в администрацию Вильнюсского муниципалитета.

Было начато расследование, выяснилось, что эти сообщения оставляет вильнюсец Эдуардас Крищюнас. Это бывший помощник экс-главы города Артураса Зиокаса, активный член Антакальнисской общины.

Такая инициатива Крищюнаса понравилась не всем, поэтому было возбуждено дело об административном правонарушении и сделано предупреждение, самая мягкая мера наказания, значащаяся в законе.

Крищюнас решил обжаловать это решение. Однако Вильнюсский участковый суд, а затем и окружной суд констатировали, что он был привлечен к ответственности вполне обосновано.

"Назначенное взыскание пропорциональное и справедливое", - указал судья Вильнюсского окружного суда Арунас Будрис.

Согласно материалам дела, Крущюнас 20 марта, 26 апреля, 8 и 30 мая оставлял красные сообщения в неположенном месте – под дворниками. Так, по данным уда, он нарушил закон об уборке и чистоте.

Крищюнас же сказал, что считал это нормальной практикой, ведь так поступают работники муниципальной компании "Услуги сообщения". Он объяснил свои действия и тем, что в одной из публикаций старший следователь Вильнюсской полиции Анджей Радевич призывал жителей сначала попытаться выяснить отношения между собой и только если ничего не получается, обращаться в полицию.

Lapelis, kurį už automobilio valytuvo palikdavo E. Kriščiūnas Foto: Ameninis archyvas

"Иногда водитель не догадывается, что его автомобиль оставлен в неположенном месте, поэтому в таком случае мы рекомендуем оставить под дворником сообщение, – сказал Радевич. – Укажите и свои контакты, чтобы была возможность обратной связи. Если же водитель злонамеренно продолжает нарушать ПДД, не обращает внимание на предупреждения, тогда придется обращаться в полицию".

Крищюнас сказал, что действовал, руководствуясь этими словами полицейского. Он сказал, что не знал, что 6 мая изменили правила об уборке и чистоте и запретили оставлять предупреждения под дворниками.

"Ведь я только хотел информировать нарушителей о нарушениях, а такие действия в принципе не могут быть незаконными", – сказал он. Однако суд это не убедило. Судья указал, что такой запрет вступил в силу еще в мае 2017 года.

"Дворники - неподходящее место для того, чтобы там оставлять записки и всевозможные сообщения", – отметил суд.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

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