Столица: в Науяместисе хотят восстановить белые столбы

Вильнюсское староство Науяместиса у себя на фейсбуке поделилось опросом, посвященным восстановлению белых столбов.

"Община Науяместиса в течение длительного времени обсуждает вопрос восстановления белых столбов. Белые столбы, сохранившаяся часовня Св. Яцека, здание городской стражи (ул. Муйтинес, 45) и часто упоминающееся в исторических документах здание ресторана на Погулянке (ул. Й.Басанавичюса, 53) образно демонстрируют прежнюю границу города и историю развития этого старого района столицы", – сказано в записи.

По данным староства, сейчас Вильнюс занимает 401 кв. км и не обнесен городской стеной, но на въезде в город по традиции стоит знак, обозначающий начало городской территории. Важно подчеркнуть, что 200 лет назад окраину, выезд из города обозначали иначе.

В сторону сегодняшнего проспекта Саванорю шла основная дорога, соединявшая Вильнюс с западными землями и Европой. В XIX в. приезжавших по главным дорогам на въезде в город встречали белые столбы – городские ворота, которые уже были достаточно далеко от старой городской стены XVI в. В 1818 г. вместо деревянных шлагбаумов установили каменные 6 м столбы (архитектор Ж.Пусье) с металлическими Витисами (Погоней). Правда, во временя Царской России Витисов сменили сначала российские орлы, а в ХХ в. с приходом Польши - польские орлы.

После того как столбы снесли, архитектурные и исторические памятники района лишились важнейшей визуальной отметки, свидетельства того, что прежде здесь были городские ворота.

"В 2023 г. Вильнюс отмети 700-ую годовщину. Это было бы хорошим поводом для восстановления столбов, которые стали бы еще одним центром притяжения в городе", – сказано в сообщении.

Староство проводит опрос жителей Науяместиса, результаты опроса появятся на сайте староства.

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